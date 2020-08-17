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Александр Лукашенко: новых выборов не будет, потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заводе трудятся 4200 человек. Среди бастующих, по разным оценкам, несколько сотен, но не тысяча. Средняя зарплата здесь достигла почти 1500 рублей. Конечно, не у всех.
Обычно заводы выходят на улицы, когда кошельки пустые, но сейчас ситуация другая. В рабочих коллективах создали политический накал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные...
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