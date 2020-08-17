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«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

17.08.2020 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К заводчанам с альтернативным мнением Президент пришел с младшим сыном Николаем. А говорили – уехал из страны. Еще один фейк – Александр Лукашенко готов бежать из Беларуси.  

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Бежать не собираюсь – говорит Президент. Поэтому и вертолетный борт № 1 не стал дожидаться окончания встречи. Глава государства пришел услышать мнение всех бастующих. Но мнение, а не крики – подчеркнул Президент.

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира.

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Послушайте, не хотите насилия – не провоцируйте…  

Да мы не провоцируем.  

Александр Лукашенко:
Поймите: они же должны порядок навести. И когда идет эта бойня, слушайте, не омоновцы же первые это начали!  

У меня ребенок просто шел с магазина...  

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Александр Лукашенко:  
Я вам верю.  

Мне дочка говорит: «Я не хочу работать». Мне, говорит, больно и обидно. Ребенку 20 лет.  

Александр Лукашенко:  
Хорошо, я вам верю. Если я или кто-то вам может в этом помочь, вы скажите.  

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Понимаете, мы – матери. С той стороны, военных, тоже – отцы и сыновья. С нашей стороны – тоже, мы – матери. И мужей, и отцов – нам всех жалко. Надо что-то думать!   

Александр Лукашенко:  
Хорошо, скажите, что мне делать?  

Ищите компромисс!  

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«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Александр Лукашенко:  
Согласен. Создали ситуацию. Ну слушайте, мне зачем была эта ситуация? Не нужна. Ее создали. Почему омоновцы оказались на улицах? Им что, так захотелось? Нет. Их вывели туда навести порядок. Они для этого сегодня созданы, для этого их кормят. Послушайте, я понимаю, что некоторым хочется покричать и вслед мне крикнуть еще «Уходи». Вот потерпите: я сейчас буду уходить, вы покричите.  

Так вот, когда происходят эти события, вы же не понимаете, что за этим стоит. Не в политике дело – в безопасности. Мы не знаем, что, как будет через 10 минут. И мы, конечно, контролируем – у нас достаточно для этого сил и средств – что происходит в городе.  

Главное было не дать разрастаться вот этим очагам. Вы же видите, что они очагово собираются – не только где-то в центре, а очагово. Для чего? У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают, мы тоже это видим. Мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг...  

Мы хотим мира.  

«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Александр Лукашенко:  
Считаете, что я меньше хочу мира?  

Вы тоже отец.  

Александр Лукашенко:
И не только потому, что я отец. Как бы ни было, я за всех, за вас отвечаю, даже если вы не хотите. Я не хочу вот этой драки. Я не хочу. Потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы выборы досрочные, новые, справедливые. Это же было! Я же видел, откуда пришли эти петиции. Я же не идиот. Это моя работа. И они вкинуты.  

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Николай Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К заводчанам с...
 
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