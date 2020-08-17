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«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К заводчанам с альтернативным мнением Президент пришел с младшим сыном Николаем. А говорили – уехал из страны. Еще один фейк – Александр Лукашенко готов бежать из Беларуси.
Бежать не собираюсь – говорит Президент. Поэтому и вертолетный борт № 1 не стал дожидаться окончания встречи. Глава государства пришел услышать мнение всех бастующих. Но мнение, а не крики – подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Да мы не провоцируем.
Александр Лукашенко:
– У меня ребенок просто шел с магазина...
Александр Лукашенко:
– Мне дочка говорит: «Я не хочу работать». Мне, говорит, больно и обидно. Ребенку 20 лет.
Александр Лукашенко:
– Понимаете, мы – матери. С той стороны, военных, тоже – отцы и сыновья. С нашей стороны – тоже, мы – матери. И мужей, и отцов – нам всех жалко. Надо что-то думать!
Александр Лукашенко:
– Ищите компромисс!
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Александр Лукашенко:
Так вот, когда происходят эти события, вы же не понимаете, что за этим стоит. Не в политике дело – в безопасности. Мы не знаем, что, как будет через 10 минут. И мы, конечно, контролируем – у нас достаточно для этого сил и средств – что происходит в городе.
Главное было – не дать разрастаться вот этим очагам. Вы же видите, что они очагово собираются – не только где-то в центре, а очагово. Для чего? У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают, мы тоже это видим. Мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг...
– Мы хотим мира.
Александр Лукашенко:
– Вы тоже отец.
Александр Лукашенко:
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«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К заводчанам с...
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