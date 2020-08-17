«Председатель практически стал угрожать увольнением». Рабочие «Белшины» пообщались с профкомом

В 12 часов на площадке перед центральной проходной было пару десятков рабочих и столько же «группы поддержки» от горожан. Еще несколько десятков рабочих были перед проходной с внутренней стороны. Вскоре некоторые из них вышли за турникеты.





– Идеолог собрал нас на территории, – рассказали вышедшие остальным, – мы задаем вопрос: выборы были честные? Он сказал: «Да». Мы вышли на улицу.





– Многим перед проходной задурили голову, и они пошли обратно, – сказал присоединившийся к собранию мужчина. – Многие думают, что можно отсидеться…





– За чей-то счет! Выжидать, пока другие добиваются, – добавила работница «Белшины».





Перед собравшимися выступил наблюдатель на выборах на 86-м участке Бобруйска (ул. Орджоникидзе) Леонид Жуков. Он рассказал, что результаты на участке в итоговом протоколе были такие: 30 голосов за Дмитриева, 594 за Лукашенко, 656 за Тихановскую, по чуть-чуть за остальных. И после учета недействительных из общего количества проголосовавших 392 бюллетеня пропали неизвестно куда.





– Это мы все догадываемся или знаем сами о подобных случаях, – перебили его рабочие. – Но собрались мы не слушать. Если мы сейчас просто послушаем и разойдемся – нас уволят.





– Не надо бояться! – откликнулась женщина из города.





Решили идти в управление и последний раз поговорить с профкомом и, если результат не устроит – выйти из профсоюза.





– Мы готовы выйти из официального профсоюза, потому что нас не слышат, с нами не разговаривают, – объяснил «ВБ» Олег Ломако. – И в комиссиях, среди государственных наблюдателей было много членов государственных профсоюзов – это их руками делалось. Да и не защищает меня профсоюз. Убрали дополнительные выходные, что давали за небольшую переработку. Работа в такие дни оплачивалась по двойному тарифу, а сейчас – обычно.





Справа Олег Ломако. Фото: Артем ЛУКЬЯНОВИЧ/

Справа Олег Ломако. Фото: Артем ЛУКЬЯНОВИЧ/"ВБ"

По словам Олега, уже давно готово решение, что из их отдела 58 человек должны уволить:





– Не удивлюсь, если одну фамилию я уже знаю.





Рабочие говорят, что им не хватает грамотного лидера, а, может, и юриста для выдвижения своих требований.





– Мои личные требования – честные выборы, – сказала Ольга из административного корпуса, – чтобы мой голос учли. И чтобы в стране прекратился беспредел, как милицейский, так и на местах, чтоб не угрожали увольнением за свое мнение. Под таким давлением многие боятся выступать. А мне совесть не позволяет не выходить.





Олег Ломако. 17 августа 2020. Фото: Артем ЛУКЬЯНОВИЧ/





Через короткое время рабочие стали по одному возвращаться из профкома.





– Разговор там свелся только к экономическому положению «Белшины», нет смысла говорить, – рассказал молодой рабочий Кирилл. – Да, при забастовке некоторое время «Белшина» чего-то недополучит. Но только таким способом можно чего-то добиться.





– Невозможно слушать, – повторил Виталий Красницкий. – Председатель уже сам практически стал угрожать увольнением. Сказал, что бастовать можем только по экономическим причинам – зарплата и так далее, а по политическим будто бы не можем.





У не представившегося рабочего хватает и экономических претензий:





– В 13-м году на сборке в ЗМШ была норма в два раза меньше, работало в бригаде пять человек, и зарплата была 700-800 долларов. А сейчас нас четверо, потому что людей нет, норма выше, а зарплата – 1 000-1 100 рублей.





– Профком говорит: «Мы в долгах», – продолжает Виталий Красницкий. – Но это не мы в долгах, а предприятие! При чем тут рабочие? Но многие задурены и запуганы, открыто свое мнение не отстаивают. От всего ЗМШ сейчас готово бастовать шесть человек.





– Неужели не надоело вечно всего бояться?! – восклицает бывшая шинница Инна. Она отработала тут 10 лет, «а сейчас просто за Отчизну обидно»:









– Я подключилась к группе «Женщины Бобруйска против насилия». Мы готовы скидываться на помощь бастующим. Вчера на площади спонтанно за полчаса собрали 150 рублей. А тут еще и ЕС обещает не только санкции чиновникам, но и помощь пострадавшим.





По итогам встречи в профкоме активисты решили организовать встречу коллектива с генеральным директором. Председатель профкома Игорь Вежновец вышел к собравшимся и еще раз напомнил основные оргмоменты: написать обращение с просьбой созыва встречи с генеральным. С упоминанием основных вопросов или требований, со множеством подписей. Большинство собравшихся шинников изменили свое изначально негативное отношение к председателю профкома и проводили его аплодисментами. Говорят, «в его положении он сделал, что мог».





Активисты забастовки вернулись на рабочие места готовить обращение к гендиректору. Они уверены, что 3 тысячи подписей соберут быстро, возможно за сегодня и завтра.





– И если на встрече 80 процентов выскажутся против официальных результатов выборов, то гендиректор от имени предприятия должен будет заявить о их непризнании, – пояснил Станислав Смольников.





А если кого-то из тех, кто сейчас «бастует», уволят или накажут – тогда, уверены активисты, точно будет забастовка.







