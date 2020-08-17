Правозащитники сообщают о как минимум пяти лицах, которых убили во время протестов в Беларуси. В то же время официальная власть говорит лишь об одном погибшем – Александре Тарайковском.
Жертв протестов значительно больше
Официальная информация о количестве жертв массовых протестов в Беларуси отличается от данных, опубликованных в отчете образовательно-общественного объединения "Звяно",
Тема отчета – нарушение прав митингующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.
"По меньшей мере пять человек погибли, а семеро находились в критическом состоянии в реанимации", – говорится в отчете.
В то же время официально власти сообщают только об одном погибшем в Минске на Пушкинской –
По словам председателя совета "Звяно" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, который
По версии МВД Беларуси, Тарайковский подорвался сам, поскольку хотел бросить гранату в силовиков во время столкновения с ними. По словам очевидцев, в руках погибшего ничего не взрывалось. В подтверждение этого, в сети появилось
Количество пострадавших тоже занижено
По информации правозащитников, в минских больницах находятся 120 человек. Волонтеры опросили 30 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести.
Правозащитники заявляют, что у них есть показания людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, которые требовали немедленной медицинской помощи.
По словам потерпевших, помощь им оказывали через 6-12 часов после травмы, некоторым – только после потери сознания.
Правозащитники отметили, что нарушалось право на личную свободу и неприкосновенность. Большинство пострадавших заявляет о своем задержании безо всяких оснований.
Потерпевшие получили угрозы, что в случае заявления о применени ним незаконной физической силы и пыток они будут привлечены к ответственности по уголовной статье.