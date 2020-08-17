Источник материала: Новости Волковыска

Правозащитники сообщают о как минимум пяти лицах, которых убили во время протестов в Беларуси. В то же время официальная власть говорит лишь об одном погибшем – Александре Тарайковском.

Жертв протестов значительно больше

Официальная информация о количестве жертв массовых протестов в Беларуси отличается от данных, опубликованных в отчете образовательно-общественного объединения "Звяно", сообщает "Радио Свобода".

Тема отчета – нарушение прав митингующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.

"По меньшей мере пять человек погибли, а семеро находились в критическом состоянии в реанимации", – говорится в отчете.

В то же время официально власти сообщают только об одном погибшем в Минске на Пушкинской – Александре Тарайковском .

По словам председателя совета "Звяно" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле , отказали в предоставлении медицинской помощи. В этом случае, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование и судебно-медицинскую экспертизу не проводили.

По версии МВД Беларуси, Тарайковский подорвался сам, поскольку хотел бросить гранату в силовиков во время столкновения с ними. По словам очевидцев, в руках погибшего ничего не взрывалось. В подтверждение этого, в сети появилось видео , на котором слышны выстрелы и заметна вспышка, с места, где стояли силовики.

Количество пострадавших тоже занижено

По информации правозащитников, в минских больницах находятся 120 человек. Волонтеры опросили 30 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести.

Правозащитники заявляют, что у них есть показания людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, которые требовали немедленной медицинской помощи.

По словам потерпевших, помощь им оказывали через 6-12 часов после травмы, некоторым – только после потери сознания.

Правозащитники отметили, что нарушалось право на личную свободу и неприкосновенность. Большинство пострадавших заявляет о своем задержании безо всяких оснований.

Потерпевшие получили угрозы, что в случае заявления о применени ним незаконной физической силы и пыток они будут привлечены к ответственности по уголовной статье.