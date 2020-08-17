Источник материала: Новости Волковыска

Действующий подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач рассказал, что еще во время предвыборной кампании велась "реальная подготовка органов внутренних дел к войне против своего народа".

Махнач рассказал, что до выборов "была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на суках у дороги. Потому эту власть защищать нужно любыми средствами и способами".

Еще в июне, за два месяца до выборов, замначальник Лидского РОВД Денис Авраменков, по его словам, приказал разгонять мирную акцию. На нее вышли мирные граждане – пенсионеры, мужчины, женщины с детьми и колясками, "которые ничего плохого не делали". Авраменкову приказ поступил от замначальника УВД Гродненского облисполкома Александра Шастайло.

По словам Махнача, в Лиде происходили "страшные вещи": избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке и в транспорте милиционеров. Забирали даже его аполитичных друзей и знакомых, у которых после задержания "было все синее". Все это делали, как рассказал он, омоновцы Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД.

Сам Махнач находился в это время в отпуске. Как сказал он, несколько офицеров милиции уволились, не согласившись с избиениями людей. Сегодня они готовы давать показания по фактам противоправных действий милиции в отношении граждан Беларуси.

"Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души, потому что с этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо, – сказал он. – 23 лучших года жизни я отдал службе и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны".

Он отдельно заметил, что после проведения и оглашения результатов выборов вся Беларусь поняла, что ее "жестко обманули".

Юрий Махнач собирается 18 августа подать рапорт об увольнении.

Командир роты ППС Лидского РОВД рассказал, кто отдавал приказы задерживать людей на акциях

Некоторые сотрудники милиции в знак протеста против жестокого разгона демонстраций увольняются, экс-спецназовцы публикуют обращения и выступают в знак солидарности. В социальных сетях действующие и бывшие сотрудники милиции демонстративно выкидывают или сжигают форму.