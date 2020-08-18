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В Жодино закрыли телеканал после эфира с разгоном протестантов и интервью иностранных политологов

18.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Присутствовавшие на собрании (их было всего двое) отстранили Акберова от должности, а сам Жодинский телеканалканал закрыли.


фото: TUT.BY

Уволили директора Жодинского телеканала Эльшада Акберова, а сам канал закрыли, передает «Интерфакс».

На собрании перед закрытием указали причину увольнения директора – трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил лидерам государств ЕС обсудить ситуацию в Беларуси, чтобы определиться, как лучше на нее реагировать и не допустить внешнего вмешательства.

«Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства», – написал Мишель в письме-приглашении к участию в видеконференции, запланированной на 19 августа.

Глава Евросовета констатировал, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, а насилие силовиков над гражданами «шокирует и заслуживает осуждения».

«Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями», – напомнил Мишель.

Видеоконференция с участием лидеров государств Евросоюза будет посвящена ситуации в Беларуси.
 
 
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Присутствовавшие на собрании (их было всего двое) отстранили Акберова от должности, а сам Жодинский телеканалканал закрыли.
 
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