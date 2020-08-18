Власти Беларуси отрицают информацию о пяти погибших на протестах

Официально в стране сообщают о двух летальных случаях - с Тарайковским и Вихорем / фото REUTERS

"БелаПАН" . Следственный комитет отрицает информацию правозащитников о минимум пяти погибших во время уличных протестов в Беларуси. Об этом представитель СК Сергей Кабакович заявил в комментарии для

По его данным, во время протестов Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский, а 25-летний Александр Вихор умер после задержания в Гомеле . По словам Кабаковича, следователи якобы разбираются с обстоятельствами обоих случаев. Он заверил, что по факту смерти Вихоря назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, уже опрошены свидетели и продолжается проверка записей камер наблюдения.

"Анализируется различная информация, которая может помочь разобраться во всех обстоятельствах по существу", - добавил правоохранитель.

Кабакович заверил, что "других случаев смерти во время массовых акций в Беларуси не зарегистрировано".

Как ранее сообщила правозащитная организация "Звено", минимум пять человек погибли в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций в Беларуси.





Naviny со ссылкой на правозащитную организацию «Звено». В частности, в докладе правозащитников утверждается, что в результате разгонов уличных акций погибли как минимум пять человек. Еще семь человек находятся в критическом состоянии в реанимации. Об этом сообщает портал белорусских новостей со ссылкой на правозащитную организацию «Звено». В частности, в докладе правозащитников утверждается, что в результате разгонов уличных акций погибли как минимум пять человек. Еще семь человек находятся в критическом состоянии в реанимации.





Как пояснила председатель совета общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская, на момент написания доклада волонтеры разыскали в больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. Об огнестрельных ранениях правозащитникам сообщила бригада скорой медпомощи, которая работала в ночь с 10 на 11 августа в районе станции метро «Пушкинская» в Минске.











По сообщениям водителя, пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Беларуси. Также он сообщил о трех погибших в этом районе.





Один из пострадавших по имени Сергей был ранен резиновой пулей в локоть на проспекте Рокоссовского в Минске 11 августа в 22:00. По словам Сергея, вокруг находились люди без сознания, и когда приехала машина скорой помощи, то одного из пострадавших они не смогли спасти - он умер на руках врачей, которые ставили капельницу.





При этом власти сообщили только об одном погибшем в ходе акций протеста - 34-летнем Александре Тарайковском. Он погиб в районе станции метро «Пушкинская» в ночь на 11 августа. МВД заявило, что у него в руках взорвалось неизвестное устройство.





Также известно еще об одной жертве разгонов акций протеста - в Гомеле. Скончавшийся 25-летний Александр Вихор имел проблемы с сердцем и после задержания неоднократно обращался за помощью, но ему долгое время отказывали. Затем, посчитав, что у молодого человека психические проблемы, его отвезли в психиатрическую больницу. Там поняли всю серьезность положения и перевезли Александра в ближайшую больницу, но было уже поздно.