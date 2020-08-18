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Дмитрий Герчиков: как сейчас идти на футбол, когда у турникетов можешь встретиться с представителями тех самых структур?

18.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор "Прессбола" Дмитрий Герчиков в газетном материале не может представить, как узники Окрестина в дальнейшем смогут ходить на футбольные матчи.

Дмитрий Герчиков: как сейчас идти на футбол, когда у турникетов можешь встретиться с представителями тех самых структур?
Вечером вторника сильнейшая футбольная команда страны дебютирует в Лиге чемпионов. С приближением знакового события зарубежные коллеги, не знакомые с нашими реалиями, все чаще отправляли вопросы: "Как думаешь, что Бресту светит? "Динамо" выступает ни шатко ни валко. Что тебя перед стартом беспокоит больше всего?"

Что ж, беспокоит и правда многое. Например, как сейчас отвлечься на футбол медикам столицы, трудящимся трое суток без перерыва? Ведь к ним в больницы постоянно привозят людей, пострадавших от беспрецедентной агрессии со стороны силовиков во время мирных протестов и после нахождения в ЦИПах. Многие хирурги, анестезиологи, медсестры признаются: даже в страшных снах не могли представить себе, с чем соприкоснутся в ходе недели — и с чем теперь жить до конца дней.

Беспокоит, что Лига чемпионов никогда не будет больше интересна тем, кто узнал изнутри особенности пенитенциарных заведений на Окрестина, в Жодино, Барановичах, Слуцке. Их никогда больше не затащить на стадион даже переводом на личный счет годового бюджета Беларуси. Ведь у турникетов возле арен они могут столкнуться (да что там, наверняка столкнутся) с представителями тех структур, которые даже на уровне подсознания отныне и впредь будут вызывать у любого адекватного человека животный ужас. Вседозволенность, хамство, высокомерие, жесткость, а порой и жестокость — с этим любители футбола зачастую сталкивались и в прошлом, выстаивая долгие очереди перед досмотром и после прохода через металлоискатели. Сейчас же взглядом предстоит встречаться не только с мирным настоящим, но и “протестным” прошлым. Прошлым, которое посетителям арены хотелось бы вычеркнуть из памяти...

Меня беспокоит, как дальше жить детям, чьих родителей утаскивали от малышей прямо в торговых центрах, на парковках моллов и из “стекляшек” кафе. Ведь помощь профессионалов не гарантирует восстановления психики ребенка даже через несколько лет. Как объяснить им, хватающим маму и папу за ноги, когда те просто выходят в туалет или на кухню, что никакой угрозы нет — и больше никто их не разлучит? Как рассказать, что произошло в те несколько суток, когда бабушки, дедушки, тети, дяди и просто неравнодушные соседи обрывали телефоны РУВД в попытках найти близких — и бессильно плакали у трубок? Как их убедить, что “извинения за действия сотрудников” и "проверки по всем случаям превышения полномочий" — это достаточный набор действий, чтобы вернуть солнечный круг и небо вокруг над головами мальчишек и девчонок?
 
Теги: Брест
 
 
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Главный редактор "Прессбола" Дмитрий Герчиков в газетном материале не может представить, как узники Окрестина в дальнейшем смогут ходить на футбольные матчи.
 
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