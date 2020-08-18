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Столтенберг: НАТО не представляет угрозы для Беларуси

18.08.2020 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НАТО не представляет угрозы для Беларуси и внимательно следит за развитием ситуации, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.


Йенс Столтенберг. Фото: пресс-служба НАТО

— НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не имеет военной базы в регионе. Мы по-прежнему бдительны, строго обороняемся и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО, — сказал генсек.

На митинге 16 августа Александр Лукашенко заявил, что «натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот».

— Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!


Во время посещения МЗКТ 17 августа президент Беларуси снова заявил о «лязгающих» гусеницах.

— Они (противники действующей власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть. Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно, — сказал он.
 
 
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НАТО не представляет угрозы для Беларуси и внимательно следит за развитием ситуации, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
 
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