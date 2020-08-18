Сборная Беларуси по легкой атлетики выступила с заявлением: за свободу слова и остановить насилие со стороны силовиков

«Мы Спортсмены национальной̆ команды Республики Беларусь по легкой атлетике и коллектив Республиканского центра по легкой атлетике!





Обращаемся ко всем в связи с событиями, которые происходят в нашей стране.





Мы не можем стоять в стороне, мы не можем больше терпеть то насилие, которое применяется в отношении наших граждан, друзей, коллег и родственников. Мы считаем действия силовых структур незаконными и неприемлемыми.





Мы за свободу слова и считаем, что каждый Гражданин Республики Беларуси имеет право на свой голос.





Мы за мир без насилия», – говорится в обращении от лица Кристины Тимановской в инстаграме.