Кремль готов помочь. Но не Лукашенко

В Кремле в эти дни внимательно рассматривали и сравнивали видео с двух митингов – в поддержку Лукашенко и с акций солидарности по всей Беларуси. При этом решающими для выработки позиции на данном этапе стали видео с митинга и встречи Лукашенко с работниками МЗКТ.





После сравнения были сделаны следующие выводы и шаги:





• Лукашенко стремительно теряет поддержку своего базового электората – бюджетников и рабочих крупных государственных предприятий, дальнейшая целесообразность поддержки Лукашенко снижается;





• Хотя акции солидарности и проходят под бело-красно-белым флагом и гербом “Погоня”, это протесты против Лукашенко, а не против России;





• Интерес России заключается в том, чтобы беларуский общенациональный протест не стал антироссийским, поэтому Кремль будет воздерживаться от каких-либо форм военной, политической и дипломатической поддержки Лукашенко, чтобы не потерять беларуский народ;





• Признание выборов может быть отозвано, для этого есть ряд возможностей (моментальное признание выборов со стороны В.Путина связано с условиями сделки по “вагнеровцам”, об этом как-нибудь отдельно);





• Разговор А.Лукашенко и В.Путина по вопросу оказания Беларуси военной помощи со стороны России в случае внешней агрессии намеренно подаётся международным игрокам как призыв Лукашенко к Кремлю прислать российские войска для подавления мирных протестов и забастовок, дискредитируя в глазах западных стран имидж Лукашенко как гаранта безопасности стран ЕС и НАТО от России, основанном на запрете на использование российскими войсками территории Беларуси для военных целей против них;





• Кремль даёт гарантии западным столицам, что ни при каких обстоятельствах Москва не введёт свои войска по запросу Лукашенко для участия в подавлении протестов белорусских граждан и готовит почву для розыгрыша в Беларуси плана Козака 2.0, аналогичного московскому кейсу 2019 г.





• Кремль в своих действиях и риторике будет руководствоваться сейчас принципом “чем токсичнее Лукашенко для беларуского общества и международного сообщества, тем лучше”;





• Кремль будет способствовать процессу формирования объединенного альтернативного правительства оппозиции, обеспечив переход на его сторону ряда бывших и действующих белорусских топ-чиновников и силовиков, ряд из них находится Москве;





• Кремль рассматривает возможность в критический момент оказать давление на Лукашенко и принудить его к уходу;





• В случае новых актов кровопролития со стороны белорусских властей против беларуских граждан Кремль готов рассмотреть вариант “гуманитарной интервенции” для защиты беларусов (по запросу альтернативного правительства) и поддержки требований общенационального протеста, то есть отставки Лукашенко силовым способом (по такой же схеме планируется списать Башара Асада в 2021, если сам не откажется от участия в выборах президента в Сирии и не запустит переходный политический процесс).