﻿ Вадим Сашурин: «На улицах свора шакалов, которые когда-то гордо назывались ОМОНом. Настоящие энкавэдэшники». 21.by
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Вадим Сашурин: «На улицах свора шакалов, которые когда-то гордо назывались ОМОНом. Настоящие энкавэдэшники»

18.08.2020 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер по физподготовке СКА Вадим Сашурин оценил действия ОМОНа.

«По поводу беспредела, который творится на улицах. Там свора шакалов, которые когда-то гордо назывались ОМОНом. По-моему, здравомыслящий человек не будет убивать, избивать связанного, тем более несовершеннолетних и девушек. Наверное, представители силовых структур находились под действием каких-то транквилизаторов. Что нужно выпить, съесть, покурить, чтобы вести себя таким образом? Настоящие энкавэдэшники. Может, они думают, что раз в балаклавах, раз не видно лиц, тогда узнать и наказать их будет тяжело? Может, ощущение безнаказанности порождает преступления.

Я считаю, что нужно как можно быстрее дать правовую оценку тому беспределу, который творился на улицах и особенно в тюрьмах. И самым жестоким образом наказывать тех, кто все это делал, всю вертикаль. Просто нет слов, чтобы описать эти события. Трясет всю страну. Те, кто находится подальше, за пределами Беларуси, не настолько сильно ощущают степень трагичности тех событий, которые происходят в Беларуси. А мы живем здесь, и когда понимаем, что на соседней улице убивают людей, в том числе знакомых, их детей, избивают, надругаются над ними, это не поддается никакому объяснению и пониманию. Надо срочно прекращать это.

Могу сказать однозначно: ОМОН потерял свое имя на долгое-долгое время. И важно, чтобы сейчас не получилась такая ситуация в армии, где выдают людям летальное оружие, в других структурах. Раз уж мы взялись наводить порядок, то давайте делать это нормально, а не допускать, чтобы возбужденные головорезы добивали в тюрьмах плененных. Второй точки зрения по этому поводу не может быть», – заявил Сашурин.
 
 
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