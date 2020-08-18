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МВД опровергло информацию о пропавших без вести на акциях протеста

18.08.2020 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД призывает тщательнее проверять информацию о пропавших без вести с 9 по 13 августа участниках акций протеста, об этом написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции проверили личности более 70 участников несанкционированных акций протеста, о которых некоторые СМИ и пользователи социальных сетей сообщали, как о пропавших без вести. В ходе обзвона людей из списка выяснилось, что многие из них уже находятся дома, а информация об их розыске оперативно не удаляется.

"К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа", - рассказала Чемоданова.

МВД призывает более тщательно проверять информацию и критически относится к данным, размещенным в публичном доступе.

"Если вы до сих пор не знаете, где находятся ваши родные, то просим обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская.

За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, есть погибшие. Также начали появляться сообщения граждан о пропавших без вести, которых близкие не могут найти ни в одном из списков задержанных.
 
 
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МВД призывает тщательнее проверять информацию о пропавших без вести с 9 по 13 августа участниках акций протеста, об этом написала в своем Telegram-канале...
 
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