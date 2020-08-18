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Узнали у специалиста о нюансах перемены имени и фамилии по закону

18.08.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Узнали у специалиста о нюансах перемены имени и фамилии по закону
Фото: ОНТ

Роль фамилии, собственного имени и отчества в жизни каждого человека трудно переоценить, поскольку они употребляются не только в быту, но и в различных официальных ситуациях, документах. Сегодня сплошь и рядом те, кто хотя бы задумывался о перемене имени, да и тех, кто все-таки их изменил, тоже немало. А как это сделать по закону и все ли имеют право на перемену имени, в интервью «СП» рассказала начальник отдела ЗАГС Ганцевичского райисполкома Наталья Гордей.

– Наталья Ивановна, кто имеет право на перемену имени, отчества и фамилии?

– В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, обратиться с письменным заявлением о перемене фамилии, собственного имени, отчества может любой гражданин Республики Беларусь, достигший 16-летнего возраста. Согласия своих родителей либо иных законных представителей не требуется.

– Какие причины являются уважительными для смены имени?

– Их много, но все они должны быть вескими: неблагозвучность фамилии, собственного имени, отчества или трудность их произношения; желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может быть оформлено; желание носить фамилию, собственное имя, отчество, соответствующие избранной национальности; желание вернуть добрачную фамилию после смерти супруга и другие.

– Как осуществляется сам «процесс перехода» от одного имени к другому? И сколько занимает по времени процедура?

– Для регистрации перемены необходимо представить следующие документы: заявление установленного образца; паспорт; две фотографии; документы, подтверждающие мотивацию, почему человек хочет поменять Ф. И. О.; свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, подлежащие замене.

После этого отдел загса направляет материал о перемене в органы внутренних дел по месту жительства заявителя для проведения проверки личности гражданина, затем – в главное управление юстиции облисполкома, которое дает разрешение (отказывает в разрешении) о перемене фамилии, собственного имени, отчества.

Максимальный срок рассмотрения заявления – два месяца (за исключением случаев необходимости запроса сведений и (или) документов от компетентных органов иностранных государств).

– Перемену фамилии, имени или отчества можно назвать «дорогим удовольствием»?

– Разрешение главного управления юстиции облисполкома о перемене фамилии, собственного имени, отчества действительно один месяц со дня выдачи. В течение этого срока заявитель должен обратиться в отдел загса с паспортом для регистрации перемены, уплатить госпошлину в размере двух базовых величин.

О регистрации перемены имени выдается соответствующее свидетельство, проставляется штамп в паспорте. Кроме этого, вносятся необходимые изменения в записи соответствующих актов гражданского состояния в отношении заявителя и его детей и выдаются новые свидетельства, за каждое из которых взимается госпошлина в размере одной базовой величины. 

– Что может стать основанием для отказа в перемене имени, фамилии или отчества?

– Необоснованность доводов заявителя: отсутствие уважительной причины, недостаточное мотивационное объяснение. Отказать в перемене могут и тем, кто в момент обращения находится в статусе подозреваемого или обвиняемого, а также имеет непогашенную и неснятую судимость.

Поменять имя, фамилию или отчество, потому что они «не по душе» или «просто не нравятся», не получится. Этот повод будет недостаточным.

Каждое заявление рассматривается индивидуально: дается объективная оценка изложенным доводам, определяется, имеются ли действительно уважительные причины для перемены.

– Отказ в разрешении может быть обжалован в судебном порядке?

– Да.

– За время вашей работы в отделе загса встречались ли случаи отказа в регистрации перемены фамилии, собственного имени и отчества?

– За последние 10 лет в отдел загс Ганцевичского райисполкома поступило 107 таких заявлений. В четырех случаях в перемене было отказано: в двух – в связи с необоснованностью доводов заявителя, в одном – в связи с непогашенной судимостью.

– Каким же был четвертый случай?

– Когда заявитель просил переменить фамилию и отчество своей дочери, аргументировав это тем, что биологическим отцом он не является и не хочет, чтобы она носила его фамилию и отчество.

В соответствии с законодательством, право на имя (фамилию, собственное имя и отчество) относится к личным неимущественным правам, принадлежащим гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемо и непередаваемо иным способом. Поэтому регистрация перемены фамилии, собственного имени, отчества через представителя не допускается. Переменить свою фамилию и отчество может только сама дочь по достижении 16-летнего возраста и только по своему желанию. Заявителю мы также разъяснили право оспаривания записи об отце в судебном порядке.

– Остальные 103 заявления были одобрены?

– Четыре заявления были отозваны, поскольку граждане передумали. Пять человек и вовсе не пришли оформлять документы, хотя в отношении их было принято положительное решение. 

– По каким причинам чаще всего меняют фамилии ганцевчане?

– Большинство обращений по перемене фамилии, собственного имени и отчества в нашем районе связано с межличностными отношениями внутри семьи, вступлением в брак или его расторжением.

Отмечу, что в феврале 2019 года вступили в силу изменения в Кодекс о браке и семье, которые упростили процедуру перемены фамилии невест, которые хотят взять фамилию мужа спустя какое-то время после заключения брака. Теперь это можно сделать в порядке внесения изменений в запись акта о заключении брака, уплатив одну базовую величину за новое свидетельство.

– А часто ли просят переменить фамилию и отчество? И по каким причинам?

– Одной из распространенных причин перемены фамилии и отчества, особенно у несовершеннолетних, является нежелание носить фамилию отца и отчество по имени отца, который не участвовал в воспитании.

Перемена отчества и собственного имени иногда была связана с несоответствием документов свидетельству о рождении. Например, правильное собственное имя отца Мефодий, от которого должно образовываться ребенку отчество Мефодьевич. Однако во всех документах указано «Михайлович». В связи с этим подтвердить родственные отношения с отцом невозможно. И изменять во всех документах отчество на Мефодьевич человек не желает, так как под этим отчеством его никто не знает. В данном случае паспорт обмену не подлежит. Изменения вносятся в запись акта о рождении, выдается новое свидетельство, в котором отец будет указан Мефодий, а отчество ребенка – Михайлович.

По такой же причине осуществлялась перемена отчества Леонович на Леонидович, Викентьевич на Викторович. А также имен Мария на Марина, Франя на Ефросинья, Светлана на Ирина в связи с тем, что по какой-то причине свидетельство о рождении не представлялось, а в других документах указаны имена, отличные от тех, которые присвоены при регистрации рождения.      

– Были ли случаи, когда человек считал свою фамилию неблагозвучной и хотел ее изменить?

– Безусловно, были граждане, которые признавались, что жить с их фамилиями им некомфортно. Они вызывают отрицательные эмоции, унижающие и оскорбляющие их достоинство; созвучные с названиями животных, предметов или др.

Мне бы не хотелось называть фамилии, которые были изменены по причине неблагозвучности лишь потому, что заявители были не единственными «носителями» данных фамилий в нашем районе. И это не значит, что все с идентичной фамилией должны ее поменять. Для них и окружающих их людей – это обычная фамилия, не вызывающая никаких насмешек и неудобств. Два разных человека могут относиться к одной и той же фамилии по-разному: кто-то привык, не обращает внимание, а кто-то испытывает «моральные страдания».

Меняли имена и отчества по причине трудности написания и их произношения. Это касалось собственных имен и отчеств неславянского происхождения (например, содержащих патроним «-оглы», «-гызы»), которые в нашей местности не употребляются. Помню, как одна из девушек, поменяв достаточно красивое восточное имя на простое русское Наталья, была просто счастлива: «Ну, наконец-то и мои маленькие дети смогут выговорить мое имя!».

В нескольких случаях было разрешено переменить собственное имя, присвоенное при регистрации рождения, на имя, которое было дано при крещении и которым его называют все близкие. По этой причине, например, изменялось имя Оксана на Ксения, Дина на Дарья.

– Какие еще случаи вам запомнились?

– Однажды гражданин, переменивший фамилию на девичью фамилию матери, спустя некоторое время обратился с заявлением вернуть ему прежнюю. Так как ему предстояло поменять большое количество документов, и он сам оказался не готов к реакции знакомых ему людей на его новую фамилию – большинство не скрывало свое недоумение.     

И тут же хотелось бы отметить один важный момент: перемена фамилии на вымышленную (фамилию, не принадлежащую его роду) не дает право заявителю представляться родственником лиц, которые оказались ему однофамильцами после перемены.

А совсем недавно к нам обратился молодой человек с просьбой узнать, какие документы ему необходимы для перемены фамилии и отчества. Он хотел носить фамилию и отчество по имени биологического отца для того, чтобы подтвердить родственные отношения с ним. Оказалось, в записи акта о рождении отцом записан супруг матери, с которым она состояла в браке на момент рождения ребенка, который, по словам молодого человека, биологическим отцом не является. В данном случае необходимо оспорить запись об отце в судебном порядке и установить отцовство. Чтобы подтвердить родственные отношения с отцом, недостаточно носить такую же фамилию и отчество по его имени, необходимо, чтобы этот человек был записан отцом в записи акта и свидетельстве о рождении.

– На какие моменты следует обратить внимание тем, кто решил изменить Ф. И. О?

– Следует помнить, что под своим именем (фамилией, собственным именем, отчеством) гражданин совершает сделки, приобретает права и обязанности, несет ответственность. Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. В соответствии со статьей 18 Гражданского кодекса Республики Беларусь, гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене.

И даже если вы уже приняли решение об изменении имени, еще раз все четко взвесьте и продумайте.

Дарья ЗАНЬКО.

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Роль фамилии, собственного имени и отчества в жизни каждого человека трудно переоценить, поскольку они употребляются не только в быту, но
 
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