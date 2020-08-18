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После Меркель Путин обсудил Беларусь еще и с Макроном
Источник материала: Партизан
Сегодня ррезидент РФ Путин обсудил ситуацию в Беларуси и с президент Франции Макроном
«При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», - сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сегодня ситуацию в нашей стране, сложившуюся после президентских выборов Путин обсуждал с Меркель
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Сегодня ррезидент РФ Путин обсудил ситуацию в Беларуси и с президент Франции Макроном
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