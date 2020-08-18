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Десять человек погибли в результате жуткого ДТП в ЮАР

18.08.2020 15:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Десять человек погибли в результате жуткого ДТП в ЮАР

Смертельная авария произошла 18 августа на юго-востоке ЮАР. Там в результате ДТП погибли по меньшей мере десять женщин, сообщает южноафриканское издание The Daily Dispatch.

По данным источника, в Восточно-Капской провинции ЮАР машина, в которой находились 13 человек, ехала на церковную службу в район Мкандули. В какой-то момент водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и разбился.

Причины аварии выясняют. Известно, что три человека, в числе которых водитель, получили травмы, они были доставлены в больницу.

Ведется расследование.

Фото: news24

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Смертельная авария произошла 18 августа на юго-востоке ЮАР. Там в результате ДТП погибли по меньшей мере десять женщин, сообщает южноафриканское издание The Daily...
 
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