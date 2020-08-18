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Десять человек погибли в результате жуткого ДТП в ЮАР
Источник материала: ОНТ
Смертельная авария произошла 18 августа на юго-востоке ЮАР. Там в результате ДТП погибли по меньшей мере десять женщин,
По данным источника, в Восточно-Капской провинции ЮАР машина, в которой находились 13 человек, ехала на церковную службу в район Мкандули. В какой-то момент водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и разбился.
Причины аварии выясняют. Известно, что три человека, в числе которых водитель, получили травмы, они были доставлены в больницу.
Ведется расследование.
Фото: news24
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Смертельная авария произошла 18 августа на юго-востоке ЮАР. Там в результате ДТП погибли по меньшей мере десять женщин, сообщает южноафриканское издание The Daily...
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