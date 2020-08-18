Работники стадиона «Брестский» завешивают баннерами заборы. Чтобы зрители не собирались у арены?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 21.00 на стадионе ОСК «Брестский» состоится матч Лиги чемпионов между местным «Динамо» и «Астаной». Согласно требованиям УЕФА в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире игра состоится без зрителей.



Фото: телеграм-канал «ЧестнОК»

За несколько часов до старта поединка сотрудники стадиона «Брестский» начали завешивать баннерами все заборы вокруг арены, передает телеграм-канал «ЧестнОК» .

Вероятно, делается это для того, чтобы отгородить спорткомплекс от зрителей и избежать скопления людей у территории стадиона.

Напомним, встречу в прямом эфире в 21.00 покажет телеканал ОНТ.