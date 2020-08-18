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Работники стадиона «Брестский» завешивают баннерами заборы. Чтобы зрители не собирались у арены?
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 21.00 на стадионе ОСК «Брестский» состоится матч Лиги чемпионов между местным «Динамо» и «Астаной». Согласно требованиям УЕФА в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире игра состоится без зрителей.
За несколько часов до старта поединка сотрудники стадиона «Брестский» начали завешивать баннерами все заборы вокруг арены, передает телеграм-канал
Вероятно, делается это для того, чтобы отгородить спорткомплекс от зрителей и избежать скопления людей у территории стадиона.
Напомним, встречу в прямом эфире в 21.00 покажет телеканал ОНТ.
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Согласно требованиям УЕФА в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире игра состоится без зрителей.
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