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«Ни одна машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний». Владимир Караник выступил с открытым письмом

18.08.2020 15:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ни одна машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний». Владимир Караник выступил с открытым письмом

Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, текст которого опубликован на БЕЛТА.

Министр признал, что с болью и разочарованием смотрит на то, что происходит сейчас в системе здравоохранения и в медицинской среде. 

Поиск решения вопросов за круглым столом – это правильный путь, считает глава Минздрава, и с горечью отмечает, что наладить диалог с коллегами 17 августа возле ведомства не получилось.

Караник отметил, что сталкивался с разными проблемами в ходе своей работы, в том числе и в период пандемии, но никогда не выносил обсуждения через интернет в публичную плоскость, тем самым вызывая агрессию окружающих. Ведь правильнее разобраться в причинах, исправить ситуацию, наказать виновных, а главное - сделать все, чтобы это не повторялось впредь. Это необходимо, чтобы система здравоохранения становилась лучше, современнее, и добрее, – подчеркнул министр.

Также он сказал, что ни одна машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, а похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики в военной форме. Они оказывали медпомощь пострадавшим коллегам в самом эпицентре.


Караник заявил, что всех задержанных медработников отпустили по согласованию с министром МВД, под поручительство министра здравоохранения, а также рассказал, что система здравоохранения не проводит судебно-медицинскую экспертизу, но вся информация о пациентах обратившихся с травмами фиксируется и передается в органы правопорядка.

Министр здравоохранения добавил, что в патологоанатомических бюро – моргах – нет неопознанных трупов и что туда доставляются только умершие в медучреждениях. 

А еще министр возмущен призывами ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена по времени, объему и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах. 

Караник обратился к коллегам с просьбой умерить эмоции, не оскорблять друг друга и вспомнить, что безусловное оказание медпомощи всем нуждающимся - это постулат, который не обсуждается и не ставится под сомнение.

В завершение министр высказал непонимание, чем вызвана агрессия со стороны некоторых интернет-ресурсов и части белорусских граждан в адрес Минздрава, а также добавил, что готов к открытому обсуждению имеющихся проблем с людьми, способными на диалог.

Фото: БЕЛТА

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Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, текст которого опубликован на БЕЛТА. Министр признал, что с болью и разочарованием смотрит...
 
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