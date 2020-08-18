Источник материала: Новости Волковыска

Доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Беларуси и лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщила, что политик может вскоре вернуться в Минск. Сейчас она находится в Литве, куда выехала через день после выборов.

Прогноз о скором возвращении Тихановской в Беларусь сделала ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в эфире "Эхо Москвы" .

Так, Ковалькова уточнила, что Тихановская вообще не планировала ехать в Литву, поэтому, скорее всего, надолго там не задержится.

"Ну, она не собиралась уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", – сказала она.

Заметим, что после выборов в Беларуси Тихановская заявила, что не признает предварительные результаты голосования и не видит оснований для того, чтобы выезжать из страны. Впрочем, на следующий день стало известно, что она находится в Литве.