Странное заявление МВД о еще одной смерти во время протестов

Сообщается, что трагедия произошла примерно в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, якобы наехал автомобиль «Рено».

Причем, как уверяют в МВД, до этого парня просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.

МВД утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".





Однако нельзя исключать и того, что молодой человек был задержан раньше и умер в результате избиений, а потом его просто выкинули на дорогу., чтобы таким образом уйти от ответственности















