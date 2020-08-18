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Минобороны объяснило странные полеты в белорусском небе

18.08.2020 16:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Специальный сервис Flightradar зафиксировал, что 12 августа с белорусской территории вылетел Ил-76МД военно-воздушных сил Беларуси, который сперва приземлился в Кубинке, а затем Новосибирске. Поздно ночью в тот же день военно-транспортный самолет вернулся в Беларусь.

В тот же день в белорусском воздушном пространстве был замечен авиалайнер Ту-134АК, который вылетел из Москвы в сторону белорусской столицы, а затем сделал еще один перелет с возвращением в Россию по схожему маршруту.

Спустя два дня белорусский военно-транспортный самолет Ил-76МД совершил перелет в Рязанскую область и в тот же день вернулся на место дислокации в Беларуси.

Военно-воздушные игры

"12 августа на Ил-76МД в Россию отправились команды для участия в конкурсах "Аварийный район" и "Полевая кухня". Самолет полетел до Кубинки, а затем до Новосибирска, где выгрузил команды для участия в конкурсах "Отличник войсковой разведки" и "Суворовский натиск" в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020", - пояснила географию перелетов пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик.

По ее словам, белорусские военные, которые будут участвовать в "Суворовском натиске" после приземления в Новосибирске пересели на российский военный борт и отправились в Благовещенск, а белорусский транспортник вернулся на родину.

"14 августа в Рязань улетел на Ил-76МД летно-технический состав и авиационная техника 50-й авиабазы и 116-й штурмовой авиабазы для участия в конкурсе "Авиадартс" в рамках "АрМИ-2020". В этот же день самолет вернулся в Мачулищи", - уточнила официальный представитель оборонного ведомства.

При этом она затруднилась сказать, с какой целью в белорусском воздушном пространстве летал Ту-134АК. При этом известно, что данное воздушное судно в советские времена было создано, как авиалайнер для перемещения высшего партийного и военного руководства.

"На военные аэродромы этот самолет посадки не совершал", - заверила Гаврусик.

В ближайшие дни военные самолеты будут активно летать в белорусском воздушном пространстве, и связано это не только с военными учениями, которые проходят согласно плану Минобороны.

Белорусские военные подготовили специальную инфографику, где показаны даты и типы воздушных бортов, которые будут доставлять военных для участия в международных "Армейских играх".

Иностранные военные прибыли для участия в конкурсах, которые пройдут на полигонах под Барановичами и Брестом. Белорусские военные отправятся в свою очередь в Ереван и Воронеж.

 
Теги: Брест
 
 
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СМИ обратили внимание на перелеты военно-транспортных бортов из Беларуси в Россию и обратно. Читайте подробнее на Sputnik, почему не стоит опасаться активности в небе.
 
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