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Виктор Лискович: цель сенаторов — объективно разбираться во всех поступающих от граждан обращениях

19.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Виктор Лискович. Фото из архива

Члены Совета Республики нацелены на то, чтобы объективно разбираться во всех обращениях, которые поступают от граждан. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, сообщает БЕЛТА.

Виктор Лискович провел сегодня в Минске личный прием граждан. Он подчеркнул, что поступающие сенаторам обращения рассматриваются в рамках законодательства. «Наша цель — объективно разобраться в тех обращениях, которые к нам приходят. Несоблюдение законов чревато, неприемлемо для общества. Мы должны все решать законно, объективно», — сказал сенатор и уточнил, что примеров, когда вопросы людей решаются положительно, очень много.

Парламентарий отметил, что обращения, которые поступали к нему сегодня, были нетипичными. Так, одно из них касалось установки банкомата в поселке Гудогай Островецкого района. По поручению Совета Республики местные власти изучат ситуацию. «Поручили органам местной власти изучить, какие есть возможности пользования безналичными формами расчета в этом населенном пункте. Банкомат установят, если он нужен и востребован», — рассказал Виктор Лискович.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Виктор Лискович. Фото из архива Члены Совета Республики нацелены на то, чтобы объективно разбираться во всех обращениях, которые поступают от
 
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