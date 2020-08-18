ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инновации, премия, фонтан и борьба с COVID-19 БПС-Сбербанк отмечает день рождения!

18.08.2020 16:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

–––

Август 2019

Вместе с ФК БАТЭ БПС-Сбербанк решил подарить своему удачливому клиенту автомобиль. Чтобы получить шанс его выиграть, необходимо было принять участие в рекламной игре «Оле-оле, будь в игре!» (совершив покупку по кобрендинговой карте с ФК БАТЭ на сумму от 10 рублей и зарегистрировав чек).

***

Заключив партнерское соглашение с Федерации хоккея Беларуси, банк стал официальным партнером БФХ и стал помогать развитию детского хоккея.

Сентябрь 2019

Благодаря банковским инновациям (автоматизации верификации участников, принятия решения по сделке и формированию кредитной документации, созданию единого рабочего места для всех заинтересованных служб и внедрению новой скоринговой модели на базе больших данных) БПС-Сбербанк стал выдавать кредиты бизнесу за 2 часа.

***

По традиции, в начале учебного года банк провел по всей стране уроки финансовой грамотности. Обучение основам финансов прошли около 350 школьников.


Фото: БПС-Сбербанк

БПС-Сбербанк предоставил возможность проводить расчеты в 10 различных валютах, позволив белорусам экономить деньги и время на переводах. Впервые в стране появилась возможность открывать счета в гонконгских долларах и турецких лирах, кроме того доступны стали хорватская куна, венгерский форинт, сербский динар, шведская, норвежская, датская и чешская кроны, а также сингапурские доллары.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПС-Сбербанк, ведущий отсчет еще с 1923 года, получил в ушедшем году немало премий, перешел на новый процессинг и подтвердил звание инновационного лидера белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
У МИД прошла акция солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика