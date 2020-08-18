Инновации, премия, фонтан и борьба с COVID-19 БПС-Сбербанк отмечает день рождения!

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

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Август 2019



Вместе с ФК БАТЭ БПС-Сбербанк решил подарить своему удачливому клиенту автомобиль. Чтобы получить шанс его выиграть, необходимо было принять участие в рекламной игре «Оле-оле, будь в игре!» (совершив покупку по кобрендинговой карте с ФК БАТЭ на сумму от 10 рублей и зарегистрировав чек).

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Заключив партнерское соглашение с Федерации хоккея Беларуси, банк стал официальным партнером БФХ и стал помогать развитию детского хоккея.

Сентябрь 2019

Благодаря банковским инновациям (автоматизации верификации участников, принятия решения по сделке и формированию кредитной документации, созданию единого рабочего места для всех заинтересованных служб и внедрению новой скоринговой модели на базе больших данных) БПС-Сбербанк стал выдавать кредиты бизнесу за 2 часа.

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По традиции, в начале учебного года банк провел по всей стране уроки финансовой грамотности. Обучение основам финансов прошли около 350 школьников.



Фото: БПС-Сбербанк

БПС-Сбербанк предоставил возможность проводить расчеты в 10 различных валютах, позволив белорусам экономить деньги и время на переводах. Впервые в стране появилась возможность открывать счета в гонконгских долларах и турецких лирах, кроме того доступны стали хорватская куна, венгерский форинт, сербский динар, шведская, норвежская, датская и чешская кроны, а также сингапурские доллары.