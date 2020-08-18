Что провоцирует агрессию? Разбираемся с психотерапевтом

Источник материала: Tut.by

После историй массовых задержаний и избиений во время акций протестов часто звучит вопрос: что порождает такую агрессию? Врач-психотерапевт Оксана Белан рассказала HEALTH.TUT.BY, с чем в психологии связывают жестокое поведение.

Оксана Беланврач- психотерапевт высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Как появляется агрессия?

— Существует четыре фундаментальные эмоции, которые порождают агрессию, причем три из них окрашены негативно — страх, гнев, печаль (радость единственная положительная эмоция, но и с ней есть нюансы). Гнев — это адресная агрессия через открытое прямое давление. Страх и печаль тоже могут рождать агрессию. Когда человек испытывает слабость из-за этих эмоций, то для него самый быстрый способ справиться с ними — это перейти в состояние, где много силы. Радость тоже бывает с оттенком злорадства — это чувства, возникающие при виде чужого несчастья, «радость от вреда».

Принято считать, что те эмоции, которые причиняют вред самому человеку и другим людям, являются деструктивными. Но при этом нельзя отрицать тот факт, что агрессия — это способ мгновенно высвободить энергию. Очень часто люди используют этот прием для того, чтобы отстоять свое мнение, защитить свои границы.

Агрессию провоцирует что-то извне?

— Помимо внутренних механизмов бывают и внешние, когда есть эмоциональная вовлеченность в процесс: влияние разума снижается, человек подвержен эффекту притягательной силы толпы. А бывает, что автоматически включается форма боевого поведения, самая яростная. Но мотивируется она страхом, сильнейшим стремлением к бегству, которое не может быть реализовано потому, что опасность слишком близка — «мужеством отчаяния». Именно это происходит, когда бегство невозможно из-за ограниченности пространства или за спиной находится беззащитный близкий. В такие моменты, если и есть превышение необходимой защиты, то оно происходит внезапно — без предварительного планирования. Но за такие действия на человеке тоже лежит ответственность. Каждую внешнюю ситуацию любой человек оценивает и проживает исходя из своего опыта, внутренней уверенности и силы.

Почему некоторые не могут обуздать свою агрессию?

— Эффективно управлять этой мощью сложно. Чаще всего человек, ощущая адреналиновый взрыв, просто берет паузу, чтобы отвлечься, притормозить. Эти действия позволяют включить разум, критическое восприятие происходящего.

В ситуации, которая выходит за рамки привычных ежедневных процессов, все иначе. Во время протестов восприятие происходящего складывалось, видимо, таким образом, что человек не видел иного решения, кроме проявления агрессии, а это говорит о захвате разума эмоцией — но это не оправдание. Когда человек намеренно, умышленно использует злость, агрессию, гнев, четко осознавая наносимый ущерб, то он должен отвечать в соответствии с законодательством.

Человеку свойственно оправдывать свою агрессивность?

— Это как в народной мудрости: в чужом глазу соринка видна, а в своем и бревна не видно. Гораздо проще увидеть то, что находится на поверхности, и обвинить другого. Ведь это очень распространенная фраза: «Он меня разозлил», «Меня обманули», «Меня спровоцировали»…Так проще, на первый взгляд. Но это тупиковый путь, важно набраться смелости и заглянуть во внутрь себя, задать себе вопрос, который позволит понять более глубокий смысл чувств и спровоцированных ими действий.

Как вести себя с агрессором?

— Сложный вопрос. Эмоции и действия будут инстинктивно направлены на спасение — бей или беги, про переговоры в разгар страстей речь не идет.