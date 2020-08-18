Запустился юридический сервис помощи женщинам, пострадавшим от насилия во время протестов

Источник материала: Tut.by

Запускается сервис помощи для женщин, пострадавших от насилия во время акций протеста. Об этом сообщил Центр по продвижению прав женщин «Ее права».





Сотрудницы центра считают, что за прошедшую неделю жители и жительницы Беларуси столкнулись с беззаконием и жестокостью со стороны силовых структур. Тысячи задержанных, сотни пострадавших от избиений и недопустимых условий содержания, десятки пропавших без вести. Также в последние несколько дней в Центр начали поступать сведения о применении сексуального насилия по отношению к задержанным женщинам.

Центр готов оказать юридическую помощь женщинам, пострадавшим от насилия: пыток, бесчеловечных условий содержания, неправомерных задержаний, запугиваний, физического, морального и сексуального насилия.

— Еще за пару месяцев до выборов мы командой начали обсуждение, каким образом и в какой мере мы можем включиться в оказание помощи женщинам, которых могут задержать на мирных протестах либо за проявление их гражданской позиции. Но мы не могли и предположить, что количество задержанных будет настолько огромным. Мы шокированы свидетельствами о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов в ИВС и ЦИП. Поэтому как только в СМИ стала поступать первая информация о пытках от пострадавших, мы предложили свою помощь.

У нас пока очень маленький поток обращений: к нам обратились женщины, которые не могли долгое время найти своих близких, а также те, кому нужна помощь по обжалованию административных дел, — рассказала Татьяна Стрижевская, директор Центра по продвижению прав женщин «Ее права».

Кроме этого, центр займется сбором свидетельств о пытках и угрозах по отношению к женщинам и в случае запроса готов оказать помощь в огласке историй пострадавших.

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