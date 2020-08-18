В Кореличском районе на минувших выходных несколько раз горели трава и лес

Источник материала: Полымя





Ежегодно с наступлением пожароопасного периода приходится сталкиваться с проблемой палов сухой травы и другой растительности и, как следствие, увеличением количества пожаров.

Так, за выходные текущего месяца на территории Кореличского района произошло 1 загорание мусора, 2 загорания сухой растительности, 1 загорание леса, 2 загорания пожнивных остатков и стерни на корню.

16 августа в 15.17 на линию 101 Кореличского районного отдела МЧС поступило сообщение о том, что горит поле и лес около деревни Лужа Мирского сельсовета. К месту вызова были направлены 4 пожарных расчета. По прибытию спасателей было обнаружено горение травы на площади 5 га, силами лесничества было ликвидировано загорание леса на площади около 1 га.

16 августа в 17.38 на центр оперативного управления Кореличского районного отдела МЧС поступило сообщение о том, что горит трава около деревни Лыковичи Турецкого сельсовета. Поле принадлежит КУСП «Черняховский-Агро». По прибытии к месту было установлено, что произошло загорание травы. В результате огнем уничтожены 0,4 га сухой растительности.

В обоих случаях предполагаемая причина загорания сухой растительности и леса – неосторожное обращение с огнем. Виновниками палов в большинстве случаев являются граждане, которые игнорируют правила безопасности:

бросают непотушенные окурки, неосторожно сжигают мусор, выжигают сухую траву, несмотря на запреты. Зачастую возникает реальная угроза распространения огня на жилые дома, хозяйственные постройки, люди получают ожоги, а иногда и гибнут.

Палы травы – опасная традиция, которая идет вразрез с законодательством. Ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте костры без присмотра, тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить. Горящую траву в начале возгорания можно потушить, сбивая пламя ветками или засыпать кромку пожара песком. Если самостоятельно погасить пламя сложно, нужно сообщить о случившемся по телефону 101 и быстрее покинуть место пожара.





В соответствии со ст. 15.57 КоАП РБ за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов — предусмотрено наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин, а ст.15.58 за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. Также законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Уважаемые граждане! Спасатели напоминают!

Разжигание костров на приусадебных участках разрешено при соблюдении ряда условий – окопать место, запастись ведрами с водой или огнетушителями, лопатами, а также учесть силу ветра.

До строений должно быть не менее 8 метров, до леса – 20 метров, до скирд сена или соломы – 30 метров, сооружений от специальных приспособлений для приготовления пищи не должно быть менее 2 метров.

Соблюдая основы безопасности, вы убережете себя и свое имущество от неприятностей.



Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО