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У МИД прошла акция солидарности

18.08.2020 16:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сегодня днем возле здания Министерства иностранных дел прошла акция солидарности.

Перед зданием собралось несколько десятков человек с флагами и цветами, чтобы поддержать беларусских дипломатов. Они скандировали «Жыве Беларусь», «Забастовка» и «Макей, не робей», пишет reform.by со ссылкой на телеграм-канал «Выборы видишь?».

В акции принял участие экс-дипломат Валерий Ковалевский. Он принес плакат «Дыпламаты, служыце народу Беларусі, а не узурпатару».

Во время обеда из здания вышел пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, он заявил, что действующих сотрудников МИД среди собравшихся нет.

В 14 часов акция завершилась.

Напомним, вчера на крыльце МИД  двое сотрудников министерства. Ранее поддержку переменам в Беларуси высказывал посол нашей страны в Словакии Игорь Лещеня – он уже подал в отставку.

 
 
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Сегодня днем возле здания Министерства иностранных дел прошла акция солидарности.
 
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