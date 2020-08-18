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С 17 по 31 августа на территории Кореличского района проходит акция «В центре внимания – дети!»

19.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 17 по 31 августа на территории Кореличского района проходит акция «В центре внимания – дети!»

С 17 по 31 августа на территории Кореличского района проходит акция «В центре внимания – дети!». Она направлена на то, чтобы обратить внимание взрослых на проблему травматизма и детской гибели на пожарах и ЧС.

1-й этап акции пройдет с 17 по 31 августа в крупных торговых центрах и других объектах торговли, которые специализируются на реализации товаров для детей, а также в детских развлекательных центрах. В них будут размещаться тематические зоны с противопожарной атрибутикой и интерактивные обучающие площадки для привлечения внимания населения к проблеме пожаров. В качестве экспертов выступят инспекторы МЧС, которые расскажут родителям о правилах безопасного поведения, которым стоит обучить детей.

Кроме этого, покупатели смогут получить яркие брошюры, буклеты, памятки и календари, помогающие на иллюстрированном примере эффективно запоминать правила безопасности и обращаться к ним в любое удобное время. Причем, чтобы обратить внимание пап и мам на вопросы безопасности, в отделах детской одежды на манекенах или вешалках, якобы на продажу, выставят комплекты боевой одежды спасателя, а в отделах канцелярских принадлежностей – огнетушители и автономные пожарные извещатели.

2-й этап приурочен к Единому дню безопасности и пройдет с 1 по 10 сентября. В рамках данного периода акции спасатели посетят учреждения образования, предприятия и организации, в которых состоится ряд мероприятий, посвященных Единому дню безопасности. Наибольшее внимание будет уделяться образовательным учреждениям: ребят ждут уроки безопасности и тематическая наглядно-изобразительная продукция.

Важное место на этом этапе будет отведено работе со взрослыми: пройдут интерактивные беседы с трудовыми коллективами предприятий и организаций, посвященные теме безопасности.

В акции, помимо работников МЧС, примут участие активисты БМООСП, представители учреждений образования и другие заинтересованные организации.

Спасатели призывают помнить, что именно взрослые ответственны за безопасность детей. Они должны рассказывать своим детям о правилах поведения в тех случаях, когда они остаются дома одни, и всегда быть для них примером во всех ситуациях, которые связаны с соблюдением правил безопасности. Именно для этого МЧС и проводит предстоящую акцию, чтобы каждый ребенок на собственном примере никогда не узнал о трагедиях, к которым может привести детская шалость.

Екатерина ЗУЗО,
инспектор СПиВО

 
 
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С 17 по 31 августа на территории Кореличского района проходит акция «В центре внимания – дети!». Она направлена на то,
 
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