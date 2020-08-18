Акция протеста на МТЗ: рабочие собрались на проходной - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники МТЗ продолжают выходить на митинги. Первая акция протеста на предприятии прошла 14 августа. Руководство завода довело до своих сотрудников, что забастовка, которую они пытались объявить, является незаконной.

Как рассказал Sputnik активист от МТЗ Сергей Дылевский. Теперь тракторозаводцы планируют уйти в административные отпуска без сохранения зарплат.

© Sputnik / Инна Гришук Гродно Протесты в : о чем говорили на площади депутаты и народ

Рабочие Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода сегодня не вышли на акции протеста. Проходные МЗКТ и МАЗ сейчас без митингующих.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, два человека погибли.

С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались митинги протеста , предприятия заявляют о намерениях бастовать.