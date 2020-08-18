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Акция протеста на МТЗ: рабочие собрались на проходной - видео
18.08.2020 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудники МТЗ
Как рассказал Sputnik активист от МТЗ Сергей Дылевский. Теперь тракторозаводцы планируют уйти в административные отпуска без сохранения зарплат.
© Sputnik / Инна Гришук
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Рабочие Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода сегодня не вышли на акции протеста. Проходные МЗКТ и МАЗ сейчас без митингующих.
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