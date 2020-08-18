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Актив протестующих встречается с председателем Слуцкого райисполкома. Онлайн

18.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Во вторник, 18 августа, активные участники мирных акций протеста договорились встретиться с председателем Слуцкого райисполкома, начальником Слуцкого РОВД и прокурором Слуцкого района.

Ранее актив митингов не раз звал «мэра» на площадь, однако Андрей Янчевский отказался, сказав, что «вы меня всё-равно перекричите». В ответ был предложен формат встречи с 20 активистами, где руководство города ответит на поставленные вопросы.

 
 
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Во вторник, 18 августа, активные участники мирных акций протеста договорились встретиться с председателем Слуцкого райисполкома, начальником Слуцкого РОВД и...
 
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