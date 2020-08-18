Президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость оказания внешнего давления на руководство Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, — отметили в Кремле. — С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем».

Чуть ранее сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — проинформировали в Кремле.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «В преддверии саммита Евросоюза обсуждено текущее положение дел в Беларуси, — говорится в сообщении кремлевской пресс-службы. — С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий».