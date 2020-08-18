От кого собрался защищаться - от НАРОДА? Лукашенко снова поговорил с Путиным и приказал привести войска в полную боеготовность









Александр Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, провел очередной разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.





Об этом политик заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, передает БелТА. Он подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств.





"Мы развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", – сказал он.





Политик утверждает, что в стране появляются проблемы внутри и извне, и это якобы скоординированные действия.





Властям, по словам Лукашенко, для наведения порядка в Беларуси пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.





В ходе разговора с Лукашенко Путин сообщил о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам, касающимся ситуации в Беларуси.