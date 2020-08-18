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29-летний директор музея из Волковыска найден мертвым - он отказался подписать протокол на выборах
Источник материала: Партизан
29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея им Багратиона, найден мертвым.
Его тело спасатели нашли в Немане, сообшает Наша нива в своем
Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол на выборах. Следующую неделю он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "я здесь работать больше не буду, еду домой".
И пропал.
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29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея им Багратиона, найден мертвым.
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