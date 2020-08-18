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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Владимиром Путиным

18.08.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Владимиром Путиным

Сегодня же состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с российским коллегой. Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Макроном в части, которая касается Беларуси.

В частности, в разговорах с лидерами Германии и Франции Владимир Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на белорусское руководство. Российская сторона акцентирует неприемлемость любых попыток вмешательств, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. 

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Сегодня же состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с российским коллегой. Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о его переговорах с...
 
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