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Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

18.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

На него собрались представители трудовых коллективов, интеллигенции, общественных организаций и объединений, представители органов власти, молодежь, жители города, которым небезразлично будущее их детей и внуков, будущее Беларуси. Собрались люди разных профессий и разных возрастов.

Лейтмотив выступлений на митинге – сохранить нашу страну, не дать расколоть общество на части, сохранить все то, чего достигли за последние десятилетия. Звучали призывы уберечь молодежь от необдуманных поступков, неправомерных действий. А молодежь – это будущее нашей страны.

События, которые происходят после избирательной кампании на улицах и площадях городов нашей страны, не характерны для белорусского народа. Это реализация чьего-то сценария извне, направленного на дестабилизацию обстановки в Беларуси. И этого нельзя допустить! Наша активная жизненная позиция позволит сохранить страну, сохранить белорусское государство.

Митингующие скандировали: «За Беларусь!», «За Батьку!», а потом все вместе спели песню «Мая Беларусь».

Беларусь – наша Родина! Беларусь – наша Отчизна!

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.
Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

 
 
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Только что на площади Советской прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране. На него собрались представители
 
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