Пожар произошел в яслях-саду в Минске – эвакуированы 94 человека

Источник материала: ОНТ

Пожар вспыхнул сегодня, 18 августа, в яслях-саду в Минске, сообщили в МЧС.

В результате были эвакуированы 74 воспитанника и 20 сотрудников. Пострадавших нет.

По данным спасателей, они получили сообщение о возгорании в 14.50 от работника яслей-сада №362 Минска. Пламя вспыхнуло на втором этаже двухэтажного здания. Сотрудники МЧС прибыли на место спустя пять минут после вызова.

Пожар ликвидировали в 15.00. Причину возгорания выясняют. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки холодильника).

Фото: МЧС

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