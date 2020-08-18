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Пожар произошел в яслях-саду в Минске – эвакуированы 94 человека
Источник материала: ОНТ
Пожар вспыхнул сегодня, 18 августа, в яслях-саду в Минске,
В результате были эвакуированы 74 воспитанника и 20 сотрудников. Пострадавших нет.
По данным спасателей, они получили сообщение о возгорании в 14.50 от работника яслей-сада №362 Минска. Пламя вспыхнуло на втором этаже двухэтажного здания. Сотрудники МЧС прибыли на место спустя пять минут после вызова.
Пожар ликвидировали в 15.00. Причину возгорания выясняют. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки холодильника).
Фото: МЧС
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Пожар вспыхнул сегодня, 18 августа, в яслях-саду в Минске, сообщили в МЧС. В результате были эвакуированы 74 воспитанника и 20 сотрудников. Пострадавших нет. По данным...
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