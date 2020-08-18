Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 российский рубль

Источник материала: Tut.by

В Пресненском суде Москвы продолжилось рассмотрение дела по смертельному ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Сегодня закончила предъявлять свои доказательства сторона обвинения. Как сообщает ТАСС , родные погибшего в ДТП водителя-курьера Сергея Захарова заявили солидарный иск к актеру о компенсации морального вреда на 1 российский рубль.



(Фото: Андрей Любимов / РБК

Всего по делу проходят четверо потерпевших. Это вдова, брат и два сына погибшего. Трое из них — вдова, брат и младший сын погибшего — заявили солидарный иск к Михаилу Ефремову о компенсации морального вреда на 1 российский рубль. Так они хотят подчеркнуть, что ждут от суда только справедливого наказания для подсудимого.

Старший сын погибшего ранее заявил иск на 6,5 млн российских рублей.

Завтра сторона защиты начнет представлять свои доказательства по делу. Напомним, актер свою вину не признал : «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню».

Сегодня же в суде заслушали медицинского эксперта, которая проводила исследование после гибели пострадавшего в ДТП. Как пишет ТАСС, она считает, что тот почти не имел шансов выжить. Захаров умер вследствие кровопотери, болевого шока и жировой эмболии, сказала специалист. Аорта не порвалась, поэтому он не погиб сразу, объяснила эксперт.

Также эксперт сообщила, что на момент аварии Захаров был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника. «Но сила удара была слишком велика, чтобы он избежал травм вообще», — отметила она.

При этом она использовала куклу Barbie для того, чтобы объяснить характер повреждений водителя. «В автоавариях в первую очередь страдают конечности, это связано с особенностями позы водителя», — сказала она, согнув руки и ноги кукле. Она также пояснила, что от удара Захарова слегка подбросило вверх и вперед, отчего он получил перелом ребер.

Авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.