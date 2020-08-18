Борьба за идеалы и ноль конкретики – эксперты о стратегии Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг - Данара Курманова, Sputnik. Светлана Тихановская выступила с новым обращением к народу Беларуси – и в этот раз попросила людей сделать все, "чтобы жить в стране для жизни". Заявление было опубликовано в YouTube 18 августа по случаю дня рождения Сергея Тихановского .

Днем ранее Светлана Тихановская также выступила с видеообращением и заявила, что готова стать национальным лидером республики. Однако для этого, по ее словам, нужно, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Между тем, каждого политического лидера отличает программа, с помощью которой он собирается реформировать государство к лучшему. Что предлагает стратегия Светланы Тихановской и на какие пункты в ней стоит обратить внимание обывателю? Ответы на эти вопросы ищут эксперты Sputnik.

Не должности ради

Светлана Тихановская импонирует гражданам Беларуси уже одним своим имиджем: молодость, знание языков, педагогическое образование, полученное не где-нибудь за рубежом, а на родине, в Гомельской области. Но самое главное – это ее абсолютная аполитичность. По крайней мере, так утверждает сама Тихановская, подчеркивающая, что прежде всего она – жена и мать.

Возможно, именно отсутствие политического опыта повлияло на ее предвыборную программу, считает политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта. Ведь в самом начале стратегии, опубликованной на официальном сайте Светланы Тихановской, выделена цитата: "Я пришла в политику не ради власти".

По словам Тихановской, в случае ее вступления в должность президента она назначит шесть независимых членов избиркома, проведет новые выборы с онлайн-трансляцией и начнет готовиться к своей отставке. Кроме этого, Тихановская намерена закрыть уголовные дела в отношении политзаключенных, а также сократить полномочия президента.

А где конкретика?

На этом четкая информация о реформировании Беларуси заканчивается. "Эта программа недостаточно конкретная для поста президента, - отмечает Юрий Почта. – Но другое дело, Светлана Тихановская оговаривает, что это временно, что она - переходная фигура для переходного периода с формированием новых органов власти".

Эксперт подчеркивает: Тихановская – не политический деятель. Об участии в выборах она заявила после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского , и о поспешности этого решения свидетельствует как раз ее политическая программа.

Дело в том, что стратегия включают в себя аспекты, традиционные для каждого кандидата в президенты: здоровье населения, образование, развитие малого и среднего бизнеса. Однако они не включают в себя никаких планов по реализации реформ.

К примеру, Светлана Тихановская считает, что нужно снять барьеры для развития бизнеса. Но о каких барьерах она говорит? Как их будут снимать? С помощью каких мер и проектов? Все это остается неясным. Точно так же непонятно, что собирается предпринять Тихановская, "чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье". Значит ли это, что государство выделит дополнительное финансирование сектору здравоохранения? А если да, в чем это проявится – в повышении квалификации медработников, реорганизации клиник, новых госпрограммах? Ответов на эти вопросы нет, а значит, программа была сделана впохыхах, полагает Юрий Почта.

"Общие слова мало о чем говорят. Информационный уровень в этой стратегии не очень высокий", - отмечает эксперт.

Привлекает идея

Однако сейчас население не обращает внимания на эти детали. "Идея новых выборов находит отклик у тех, кто выходит на протесты или сочувствует им", – объясняет Юрий Почта. Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"На президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская играла классическую роль кандидата, аккумулирующего голоса протестного электората. Свою миссию она видит лишь в том, чтобы провести выборы с участием всех альтернативных кандидатов по Конституции 1994 года. Неудивительно, что ее программа содержит так мало конкретики", – говорит эксперт.

Как считает Фельдман, при подготовке стратегии никто всерьез не задумывался о реальных мерах, при помощи которых оппозиция собирается достичь процветания Беларуси. Но в этом и заключается четкий и внятный посыл программы: нужно просто сменить старую власть, а дальше видно будет.

Угрозы все-таки есть

У программы Тихановской есть одна проблема, считает глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Тревогу внушает наличие в штабе Тихановской представителей националистов. В основе ее программы лежит "Реанимация", документ, разработанный националистами и носящий деструктивный характер. Однако Тихановская очистила свою версию программы от одиозных элементов", – говорит он.

Важно, чтобы Светлана Тихановская смогла стать настоящим политиком, а не безвольным проводником чьих-либо интересов, добавляет Мендкович. А данный риск существует – о нем говорят перемены ее позиции: то Тихановская отказывается от борьбы, то решает вновь подключиться к ней.

Ничего не говорит напрямую

О внешнеполитических приоритетах Светланы Тихановской на основе ее официальных заявлений говорить пока сложно, утверждает Павел Фельдман. Дело в том, что она не упоминает в своей программе ни Европу, ни Россию, ограничиваясь такими формулировками:

"Независимость – наша абсолютная ценность". Или: "Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны".

Однако есть в стратегии Тихановской и следующая цитата: "партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной иглы". "Очевидно, что этот пассаж относится именно к России", – говорит Павел Фельдман.

По мнению эксперта, вероятнее всего, Тихановская разделяет позицию своего супруга-блогера. Известно, что Сергей Тихановский открыто выступал против интеграции Беларуси с Россией в 2019 году.

Что будет дальше?

Последнее обращение Светланы Тихановской говорит об одном: она покончила с колебаниями и готова быть лидером оппозиции, пусть символическим, говорит Юрий Почта.

"Сама она явно не справится. Дальше Тихановской нужно сформировать круг публичных людей, которые могли бы ей помогать. Сейчас, наверное, идет подготовка такого списка. Но тут возникают другие сложности – насколько эти люди смогут договориться между собой и получат ли они поддержку населения?" – задается вопросом эксперт.

Возможно, что в будущем Светлана Тихановская не захочет уходить из большой политики, полагает Юрий Почта. "Исключать такой вариант нельзя. Власть привлекает людей, иногда люди не хотят расставаться с политикой, – рассуждает политолог. – Сейчас Тихановская всего лишь замещает мужа, но не исключено, что она захочет участвовать в выборах, инициированных ею".