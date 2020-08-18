Любовь по приказу. Документ, по которому свозят людей на митинги Лукашенко

Фото: TUT.BY

Акции в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле Могилеве . СМИ пишут, что на них свозят бюджетников.

сообщает о подобных митингах в Могилеве и Гомеле. В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко. В частности, TUT.BYо подобных митингах в Могилеве и Гомеле.

"Могилеве на площади Ленина около здания облисполкома многолюдно. Здесь собрались те, кто за Лукашенко. Митинг добровольный, конечно - ведь по закону никого нельзя принуждать к участию. Правда, весь день сегодня TUT.BY некоторые работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ", - говорится в сообщении.

"Дальше, судя по всему, митинги пойдут по райцентрам, агрогородкам и деревням. Чаусам - приготовиться. На завтра также запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. Там также собирают работников бюджетных и государственных организаций", - пишет издание.





Митинг в Могилеве продолжался ровно час. По нашим (и не только) прикидкам, было тысяч 6−7 митингующих. Перед собравшимися выступали чиновники городского и областного уровней.





Что там было — вкратце:





• «Не дадим развалить страну»;

• «Пока мы едины, мы непобедимы»;

• «Мы все видели, что творилось в Украине»



