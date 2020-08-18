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Любовь по приказу. Документ, по которому свозят людей на митинги Лукашенко

18.08.2020 19:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко.

Любовь по приказу. Документ, по которому свозят людей на митинги Лукашенко
Фото: TUT.BY
Акции в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве. СМИ пишут, что на них свозят бюджетников.
В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко. В частности, TUT.BY сообщает о подобных митингах в Могилеве и Гомеле.
 
"Могилеве на площади Ленина около здания облисполкома многолюдно. Здесь собрались те, кто за Лукашенко. Митинг добровольный, конечно - ведь по закону никого нельзя принуждать к участию. Правда, весь день сегодня TUT.BY некоторые работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ", - говорится в сообщении.
 
"Дальше, судя по всему, митинги пойдут по райцентрам, агрогородкам и деревням. Чаусам - приготовиться. На завтра также запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. Там также собирают работников бюджетных и государственных организаций", - пишет издание.

Митинг в Могилеве продолжался ровно час. По нашим (и не только) прикидкам, было тысяч 6−7 митингующих. Перед собравшимися выступали чиновники городского и областного уровней.

Что там было — вкратце:

• «Не дадим развалить страну»;
• «Пока мы едины, мы непобедимы»;
• «Мы все видели, что творилось в Украине»
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко.
 
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