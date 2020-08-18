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Лукашенко: «Мы развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах»

18.08.2020 18:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 18 августа, Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что боевые подразделения белорусской армии на западной границе страны приведены в полную боевую готовность. Видеофрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».


Скриншот из видео «Пул Первого»

Как сказал Александр Лукашенко, «появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит».

— Когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав, и слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы и привели их в полную боевую готовность, — добавил он. — Министр обороны доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств.

—  Еще раз подчеркну — очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны, — отмечает Александр Лукашенко. — Такая часть нашего населения определенная — она не то чтобы не понимает, она делает это специально. Поэтому вот эта внешняя компонента, как военные говорят, вынуждает нас, учитывая это, действовать соответствующим образом. Прошу это иметь в виду.

То есть, сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении.

Отметим, что сегодня на сайте Минобороны появилось сообщение, что 18 августа руководством Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны был проведен ряд встреч с представителями военно-дипломатического корпуса Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины, аккредитованными при Министерстве обороны Республики Беларусь.

Подчеркивается, что в ходе указанных встреч зарубежным партнерам была доведена информация о текущем состоянии внутренней и внешней политической обстановки; представлен анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств; разъяснены меры Вооруженных Сил Республики Беларусь по реагированию на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке Вооруженных Сил
по предназначению; напомнено о статусе и содержании деятельности военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь.

 
 
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Об этом было заявлено сегодня на совещании с членами Совета безопасности.
 
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