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Депутат парламента из Гомеля высказался о ситуации в стране и осудил насилие

18.08.2020 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат парламента от Гомельской области Игорь Завалей высказался о ситуации в стране и осудил насилие. «Неоправданное насилие и жестокость есть путь в пропасть», — написал он в своем Инстаграм.
 
 
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Депутат парламента от Гомельской области Игорь Завалей высказался о ситуации в стране и осудил насилие. «Неоправданное насилие и жестокость есть путь в пропасть»,...
 
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