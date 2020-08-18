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Депутат парламента из Гомеля высказался о ситуации в стране и осудил насилие
Источник материала: Партизан
Депутат парламента от Гомельской области Игорь Завалей высказался о ситуации в стране и осудил насилие. «Неоправданное насилие и жестокость есть путь в пропасть», — написал он в своем Инстаграм.
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Депутат парламента от Гомельской области Игорь Завалей высказался о ситуации в стране и осудил насилие. «Неоправданное насилие и жестокость есть путь в пропасть»,...
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