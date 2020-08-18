Что произойдет с организмом, если есть гречку ежедневно?

Источник материала: ОНТ

Гречка – популярный продукт питания, который к тому же может принести пользу организму. Как правильно ее употреблять, можно ли есть гречку каждый день и что произойдет с организмом в этом случае, рассказала РИА «Новости» диетолог Татьяна Разумовская.

Поможет похудеть

По словам эксперта, добавлять гречку в свой ежедневный рацион можно без вреда для здоровья.

Дело в том, что эта гречневая каша практически безвредна, ее можно употреблять, даже придерживаясь лечебных диет (в том числе при желчекаменной болезни или язве желудка). Кроме того, гречка – медленный углевод, она способна насытить организм на два-три часа.

Она примерно такая же питательная, как гороховая каша, при этом калорий в ней меньше (если вы варить гречку на воде, то в ней будет всего 120 килокалорий на 100 граммов). Употребление гречки поможет снизить количество перекусов, поскольку уменьшится аппетит. По словам диетолога, таким способом реально сбросить вес примерно на 800 граммов или килограмм неделю.

Также гречка поможет снизить уровень сахара в крови (у этой крупы низкий гликемический индекс). Диабетикам будет проще контролировать свой вес и поддерживать его на определенной отметке.

Избавит от шлаков

100 граммов гречки покрывает до трети дневной потребности в клетчатке.

Клетчатка, содержащаяся в гречке, поможет не только улучшить работу кишечника, но и вывести токсины из организма. Больше всего клетчатки в гречке-ядрице, цельной нераздробленной крупе.

Гречка – хороший источник белка

Эта крупа богата растительным белком, причем он легко усваивается (около 14 граммов на 100 граммов гречки). Благодаря этому быстрее восстанавливаются мышцы. Спортсменам и тем, кто выполняет физическую работу. советуют есть гречку ежедневно.

Поможет максимально сбросить вес

Если есть исключительно гречку 14 дней (придерживаться монодиеты), то можно похудеть максимально на десять 10 килограммов. Эксперт отметила, что это эффективный, но очень экстремальный способ.

Побочные эффекты гречки

Гречка богата полезными веществами. Например, она содержит никотиновую кислоту, витамины группы B и C. Есть в этой крупе также фолиевая кислота и соли железа, которые помогают при железодефицитной анемии. Гречка содержит магний, который устраняет отечность конечностей. Однако тем, у кого низкое давление, в больших количествах гречку есть нельзя именно из-за магния, ведь расслабляет стенки сосудов, поэтому давление может упасть еще больше.

Эксперт советует есть гречку утром, а вот на ужин ее лучше не готовить, поскольку она перегрузит желудок перед сном.

Варить гречку нужно не менее 20 минут. Запаривать гречку лучше в течение как минимум 30-40 минут, чтобы после ее употребления в таком виде не был вздутия живота.





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