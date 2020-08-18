Честь имею! Преступные приказы исполнению не подлежат

“Незаконные, а тем более преступные приказы исполнению не подлежат. Господа офицеры МВД, КГБ, МО, МЧС, сегодня ваш момент истины и ваш выбор. Честь имею”, – обращается ко всем офицерам подполковник КГБ в отставке Валерий Костка.





побеседовала с Валерием Костка о ситуации в стране. Беларуская праўдас Валерием Костка о ситуации в стране.





- Что происходит в Беларуси последнюю неделю? Фальсификации выборов, народный протест, жестокое подавление мирных демонстраций, и обещание Лукашенко: “Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим”.





- Вопрос риторический. Всем все понятно и без комментариев. Фальсификация очевидная, поэтому и реакция общества такая, какой в истории Беларуси не было никогда. Поэтому не просто жестокое подавление, а с каким-то фашистским оскалом. К обещаниям А.Лукашенко мы уже привыкли и не обращаем на них внимание. Пролилась кровь беларуского народа, а значит, пройдена линия невозврата. Ситуацию он не удержит.





Если говорить о юридической стороне – с 10 августа 2020 года в Беларуси совершается особо опасное государственное преступление – антиконституционный захват власти с удержанием ее вооруженным путем.

Генеральная прокуратура бездействует.





Уничтожено право граждан выбирать и быть избранными, право на собственное мнение и выражение его, на получение достоверной и своевременной информации, право на защиту в непредвзятом, независимом и справедливом суде и т.д. и т.п. А Конституционный суд бездействует.





«Парламент» признает фашистские зверства ОМОНа законными, хотя Министр МВД извиняется перед народом.





Суды превратились в судилища и штампуют заведомо не правосудные решения.





И во всем этом преступлении есть и заказчик, и организаторы, и исполнители. Есть все признаки полного состава преступления.





Просто хочется обратиться ко всем участникам – одумайтесь и становитесь. Никто не отменял один из принципов юриспруденции – неотвратимость наказания за преступление.





- Как вы охарактеризуете протесты против фальсификации «выборов»? Это мирный протест либо попытка «майдана», как пытается представить ситуацию Лукашенко?





- Протесты удивительно мирные. Люди доброжелательные, радостные и никакой агрессии. Вся агрессия со стороны силовиков и провокаторов. Библейская ситуация – борьба добра и зла. Зло в ярости от бессилия перед добром. И опять же все по Библии – непротивление злу насилием. Если бы был «майдан», его бы подавили, как в 2010 году, за несколько часов. Не вооруженному, не обученному народу невозможно противостоять «космонавтам» с автоматами и водометами.





- 9-13 августа Беларусь превратилась в «черную дыру»: интернет был отключен, страна фактически была отдана на откуп силовым структурам. Что это было, зачем это сделано?





- За эти дни А.Лукашенко и все его окружение совершили самую крупную аварийную ошибку, которая предрешила судьбу всей этой диктаторской системы. Нельзя с народом разговаривать с позиции силы. НАРОД – это ПЕРВОИСТОЧНИК ВЛАСТИ. Они недооценили градус протестных настроений. Они не заметили, что ложь не работает, а страх пропал. Произошла революция в сознании народа. Для Беларуси я бы назвал это революцией Добра. Добро ведь обязательно победит зло. Или революцией Любви.





- 14 августа, в разгар народных протестов, после обнародования информации о зверствах беларуских спецслужб, председатель Центризбиркома объявила итоги «выборов»: более 80% избирателей – за Лукашенко, 10% – за Светлану Тихановскую. Ощущение такое, что руководство страны сознательно нагнетает обстановку в обществе. 16 августа Лукашенко собрал на площади Независимости в Минске «антиймайдан». Какую цель преследуют власти?





- Опять же, это очередная аварийная ошибка. Я не думаю, что это делалось сознательно. Для этого, как минимум, нужно хоть какое-то сознание. Есть такое выражение: «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили». Но… Но она не должна быть настолько чудовищной, чтобы в нее не поверил никто. И все это озвучено в пятницу. Сознание здесь не просматривается.





О каком «антимайдане» идет речь? Прошла встреча с подчиненными в расширенном составе. Встреча добровольно-принудительная, за народные деньги. Похоже, окружение решило, что необходимо подзарядить А.Лукашенко положительными эмоциями. Но если ему покажут кадры, что в это время происходило по всей Беларуси, то всей этой подзарядки не хватит на одну ночь спокойного сна.

Да «антимайдан» этот получился какой-то лживый, как постановка сбора подписей за А.Лукашенко.





- Кстати, как вы оцениваете действия Светланы Тихановской, которая по мнению значительной части беларусов, избрана новым президентом страны? Что означает ее поспешное «бегство»?





- В моем сознании С.Тихановская – это маленькая девочка с косичками и беленьким цветочком в руке, которая зашла в мрачный город и с удивлением произнесла сакральную фразу: «А король-то голый!». Все сбросили очки и увидели – король голый.





Де-факто, безусловно, ошеломляющая победа и этому подтверждение – миллионные марши протеста по всей Беларуси 16 августа. Де-юре – власть сделала все, чтобы фальсификацией это скрыть. В стране, где не работают законы, где нет выборов, – нет и де-юре. Но и нет де-факто победы А.Лукашенко. Поэтому и совершается попытка антиконституционного захвата власти.





Светлана выполнила свои обещания о досрочных или повторных выборах. Идет освобождение политзаключенных. Есть уверенность, что скоро все, в том числе и ее муж, будут на свободе.





Она не политик, но она сделала больше, чем все политики за последние 25 лет. Да, это совпало с протестным настроением народа. Но тактика – добро побеждает зло – это ее заслуга.





Светлана, возможно, не осознавала, в какую «мясорубку» она себя бросила в стране, где без суда и следствия убивают министров и вице премьеров, бизнесменов и журналистов.





«Бегство» было не по ее воле. Но то, что она оказалось в безопасности – это правильно. Ее обращение под давлением не имело ни какого значения, все и всё понимали. Светлана выполняла функцию формы или символа этой революции, а суть осталась за народом в его протестных настроениях.





- Лукашенко явно тянет время и открыто грозит народу Беларуси введением войск ОДКБ: «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”, заявил Лукашенко в Центре стратегического управления в Министерстве обороны. Готов ли Лукашенко призвать российские войска в Беларусь в обмен на власть?





- Время не является союзником А.Лукашенко. Выборы в Беларуси продолжаются. Только не между С.Тихановской и А.Лукашенко, а между добром и злом. Народ дозрел и определился. Дозревают чиновники и силовики.













Для ввода войск ОДКБ нужен повод и основания. Их нет. И по войскам ОДКБ, и по российским войскам решение будет принимать В.Путин. А В.Путину это надо? Мало Украины? Надо В.Путину взрыв русофобских настроений? Надо ему конфликт с Европой и Америкой? И вообще, надо ли ему не легитимный А.Лукашенко, который уже не способен управлять ситуацией и так бездарно проигравший «выборы»?

Да, он может пообещать что-нибудь А.Лукашенко, но ведь и А.Лукашенко много чего ему обещал.





- Сейчас очень много разговоров ходит о мирных переговорах с Лукашенко с целью урегулирования политического кризиса. Во время протестов, по подтвержденным данным, три человека погибли, тысячи людей задержаны, избиты, подвергнуты пыткам в РУВД и Центре изоляции правонарушителей. Простят ли беларусы Лукашенко кровь?





- Здесь есть вопросы. Во-первых, кто и с кем должен вести и должен ли вести переговоры? Если от имени народа, то этим правом обладает только С.Тихановская. Ей народ выдал мандат, избрав де-факто президентом.





Засуетилось много самозванцев, которые непонятно кого представляют, непонятно с кем и о чем собираются говорить. Причем некоторые из них засвечены в близких отношениях со спецслужбами.





Светлана может и должна обратиться к силовикам и чиновникам из вертикали власти и предостеречь их от соучастия в особо опасном гос.преступлении. Дать им перспективу в завтрашний день. Это для них момент истины. Это их выбор.





С «парламентом» о чем-то говорить бессмысленно. Он назначался А.Лукашенко и выполняет его волю. Политической власти у него нет. И если его распустить, то никакого вреда для Беларуси не будет, а только польза в виде уменьшения расходной части бюджета. Нужен парламент, избранный народом.

Конституционный суд бездействует и ничего не решает. Генпрокуратура – аналогично.









Все прогнило в этой системе.





По христианской традиции прощать можно тех, кто осознал, покаялся и попросил прощения. Кровь невинно убиенных, кровь народа на руках убийц – это тяжкий грех. Это проклятие не только на убийц, но и ближайших родственников вплоть до седьмого колена.





- Валерий Иванович, в прежние смутные времена (путч ГКЧП в 1991 году, развал СССР) вы служили в КГБ. Ситуации схожи: сегодня силовики применяют силу против граждан, объясняя свои действия приказами. Тогда лично вы выступили против путча. Как вам удалось не запятнать себя выполнением незаконных приказов?





- Незаконные, а тем более преступные приказы исполнению не подлежат. Уголовный и административный закон освобождает военнослужащего от ответственности, если он, действуя в состоянии крайней необходимости, не выполнением приказа предотвратил более тяжкие последствия выполняя приказ.

Преступные приказы, как правило, отдаются устно. При расследованиях начальники открещиваются от этих приказов, и за все преступления отвечают подчиненные.





Пришлось столкнуться уже в нынешние времена и с вопросом о «предательстве». Сотрудник, имеющий выслугу, боится увольняться, потому, что его будут считать предателем. Попытался объяснить свою логику. Есть присяга народу и Конституции, и есть начальник, который отдает тебе преступный приказ, делая тебя соучастником преступления. Это твой момент истины. Это твой выбор. Наш момент истины был в 1991 году.





Не надо забывать и про Кодекс чести офицера. Против стариков, женщин, детей, инвалидов, беспомощных – сила не применяется. Против невооруженных граждан оружие не применяется и т.д.





Каждый офицер должен знать и соблюдать Кодекс чести. В противном случае он не должен быть офицером.

Господа офицеры МВД, КГБ, МО, МЧС, сегодня ваш момент истины и ваш выбор. Честь имею.







