ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Честь имею! Преступные приказы исполнению не подлежат

18.08.2020 20:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси совершилась революция добра, или революция любви. Пролилась кровь беларуского народа, а значит, пройдена линия невозврата. Лукашенко не удержит ситуацию.

Честь имею! Преступные приказы исполнению не подлежат
“Незаконные, а тем более преступные приказы исполнению не подлежат. Господа офицеры МВД, КГБ, МО, МЧС, сегодня ваш момент истины и ваш выбор. Честь имею”, – обращается ко всем офицерам подполковник КГБ в отставке Валерий Костка.

Беларуская праўда побеседовала с Валерием Костка о ситуации в стране.

- Что происходит в Беларуси последнюю неделю? Фальсификации выборов, народный протест, жестокое подавление мирных демонстраций, и обещание Лукашенко: “Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим”.

- Вопрос риторический. Всем все понятно и без комментариев. Фальсификация очевидная, поэтому и реакция общества такая, какой в истории Беларуси не было никогда. Поэтому не просто жестокое подавление, а с каким-то фашистским оскалом. К обещаниям А.Лукашенко мы уже привыкли и не обращаем на них внимание. Пролилась кровь беларуского народа, а значит, пройдена линия невозврата. Ситуацию он не удержит.

Если говорить о юридической стороне – с 10 августа 2020 года в Беларуси совершается особо опасное государственное преступление – антиконституционный захват власти с удержанием ее вооруженным путем.
Генеральная прокуратура бездействует.

Уничтожено право граждан выбирать и быть избранными, право на собственное мнение и выражение его, на получение достоверной и своевременной информации, право на защиту в непредвзятом, независимом и справедливом суде и т.д. и т.п. А Конституционный суд бездействует.

«Парламент» признает фашистские зверства ОМОНа законными, хотя Министр МВД извиняется перед народом.

Суды превратились в судилища и штампуют заведомо не правосудные решения.

И во всем этом преступлении есть и заказчик, и организаторы, и исполнители. Есть все признаки полного состава преступления.

Просто хочется обратиться ко всем участникам – одумайтесь и становитесь. Никто не отменял один из принципов юриспруденции – неотвратимость наказания за преступление.

- Как вы охарактеризуете протесты против фальсификации «выборов»? Это мирный протест либо попытка «майдана», как пытается представить ситуацию Лукашенко?

- Протесты удивительно мирные. Люди доброжелательные, радостные и никакой агрессии. Вся агрессия со стороны силовиков и провокаторов. Библейская ситуация – борьба добра и зла. Зло в ярости от бессилия перед добром. И опять же все по Библии – непротивление злу насилием. Если бы был «майдан», его бы подавили, как в 2010 году, за несколько часов. Не вооруженному, не обученному народу невозможно противостоять «космонавтам» с автоматами и водометами.

- 9-13 августа Беларусь превратилась в «черную дыру»: интернет был отключен, страна фактически была отдана на откуп силовым структурам. Что это было, зачем это сделано?

- За эти дни А.Лукашенко и все его окружение совершили самую крупную аварийную ошибку, которая предрешила судьбу всей этой диктаторской системы. Нельзя с народом разговаривать с позиции силы. НАРОД – это ПЕРВОИСТОЧНИК ВЛАСТИ. Они недооценили градус протестных настроений. Они не заметили, что ложь не работает, а страх пропал. Произошла революция в сознании народа. Для Беларуси я бы назвал это революцией Добра. Добро ведь обязательно победит зло. Или революцией Любви.

- 14 августа, в разгар народных протестов, после обнародования информации о зверствах беларуских спецслужб, председатель Центризбиркома объявила итоги «выборов»: более 80% избирателей – за Лукашенко, 10% – за Светлану Тихановскую. Ощущение такое, что руководство страны сознательно нагнетает обстановку в обществе. 16 августа Лукашенко собрал на площади Независимости в Минске «антиймайдан». Какую цель преследуют власти?

- Опять же, это очередная аварийная ошибка. Я не думаю, что это делалось сознательно. Для этого, как минимум, нужно хоть какое-то сознание. Есть такое выражение: «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили». Но… Но она не должна быть настолько чудовищной, чтобы в нее не поверил никто. И все это озвучено в пятницу. Сознание здесь не просматривается.

О каком «антимайдане» идет речь? Прошла встреча с подчиненными в расширенном составе. Встреча добровольно-принудительная, за народные деньги. Похоже, окружение решило, что необходимо подзарядить А.Лукашенко положительными эмоциями. Но если ему покажут кадры, что в это время происходило по всей Беларуси, то всей этой подзарядки не хватит на одну ночь спокойного сна.
Да «антимайдан» этот получился какой-то лживый, как постановка сбора подписей за А.Лукашенко.

- Кстати, как вы оцениваете действия Светланы Тихановской, которая по мнению значительной части беларусов, избрана новым президентом страны? Что означает ее поспешное «бегство»?

- В моем сознании С.Тихановская – это маленькая девочка с косичками и беленьким цветочком в руке, которая зашла в мрачный город и с удивлением произнесла сакральную фразу: «А король-то голый!». Все сбросили очки и увидели – король голый.

Де-факто, безусловно, ошеломляющая победа и этому подтверждение – миллионные марши протеста по всей Беларуси 16 августа. Де-юре – власть сделала все, чтобы фальсификацией это скрыть. В стране, где не работают законы, где нет выборов, – нет и де-юре. Но и нет де-факто победы А.Лукашенко. Поэтому и совершается попытка антиконституционного захвата власти.

Светлана выполнила свои обещания о досрочных или повторных выборах. Идет освобождение политзаключенных. Есть уверенность, что скоро все, в том числе и ее муж, будут на свободе.

Она не политик, но она сделала больше, чем все политики за последние 25 лет. Да, это совпало с протестным настроением народа. Но тактика – добро побеждает зло – это ее заслуга.

Светлана, возможно, не осознавала, в какую «мясорубку» она себя бросила в стране, где без суда и следствия убивают министров и вице премьеров, бизнесменов и журналистов.

«Бегство» было не по ее воле. Но то, что она оказалось в безопасности – это правильно. Ее обращение под давлением не имело ни какого значения, все и всё понимали. Светлана выполняла функцию формы или символа этой революции, а суть осталась за народом в его протестных настроениях.

- Лукашенко явно тянет время и открыто грозит народу Беларуси введением войск ОДКБ: «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”, заявил Лукашенко в Центре стратегического управления в Министерстве обороны. Готов ли Лукашенко призвать российские войска в Беларусь в обмен на власть?

- Время не является союзником А.Лукашенко. Выборы в Беларуси продолжаются. Только не между С.Тихановской и А.Лукашенко, а между добром и злом. Народ дозрел и определился. Дозревают чиновники и силовики.



Для ввода войск ОДКБ нужен повод и основания. Их нет. И по войскам ОДКБ, и по российским войскам решение будет принимать В.Путин. А В.Путину это надо? Мало Украины? Надо В.Путину взрыв русофобских настроений? Надо ему конфликт с Европой и Америкой? И вообще, надо ли ему не легитимный А.Лукашенко, который уже не способен управлять ситуацией и так бездарно проигравший «выборы»?
Да, он может пообещать что-нибудь А.Лукашенко, но ведь и А.Лукашенко много чего ему обещал.

- Сейчас очень много разговоров ходит о мирных переговорах с Лукашенко с целью урегулирования политического кризиса. Во время протестов, по подтвержденным данным, три человека погибли, тысячи людей задержаны, избиты, подвергнуты пыткам в РУВД и Центре изоляции правонарушителей. Простят ли беларусы Лукашенко кровь?

- Здесь есть вопросы. Во-первых, кто и с кем должен вести и должен ли вести переговоры? Если от имени народа, то этим правом обладает только С.Тихановская. Ей народ выдал мандат, избрав де-факто президентом.

Засуетилось много самозванцев, которые непонятно кого представляют, непонятно с кем и о чем собираются говорить. Причем некоторые из них засвечены в близких отношениях со спецслужбами.

Светлана может и должна обратиться к силовикам и чиновникам из вертикали власти и предостеречь их от соучастия в особо опасном гос.преступлении. Дать им перспективу в завтрашний день. Это для них момент истины. Это их выбор.

С «парламентом» о чем-то говорить бессмысленно. Он назначался А.Лукашенко и выполняет его волю. Политической власти у него нет. И если его распустить, то никакого вреда для Беларуси не будет, а только польза в виде уменьшения расходной части бюджета. Нужен парламент, избранный народом.
Конституционный суд бездействует и ничего не решает. Генпрокуратура – аналогично.


Все прогнило в этой системе.

По христианской традиции прощать можно тех, кто осознал, покаялся и попросил прощения. Кровь невинно убиенных, кровь народа на руках убийц – это тяжкий грех. Это проклятие не только на убийц, но и ближайших родственников вплоть до седьмого колена.

- Валерий Иванович, в прежние смутные времена (путч ГКЧП в 1991 году, развал СССР) вы служили в КГБ. Ситуации схожи: сегодня силовики применяют силу против граждан, объясняя свои действия приказами. Тогда лично вы выступили против путча. Как вам удалось не запятнать себя выполнением незаконных приказов?

- Незаконные, а тем более преступные приказы исполнению не подлежат. Уголовный и административный закон освобождает военнослужащего от ответственности, если он, действуя в состоянии крайней необходимости, не выполнением приказа предотвратил более тяжкие последствия выполняя приказ.
Преступные приказы, как правило, отдаются устно. При расследованиях начальники открещиваются от этих приказов, и за все преступления отвечают подчиненные.

Пришлось столкнуться уже в нынешние времена и с вопросом о «предательстве». Сотрудник, имеющий выслугу, боится увольняться, потому, что его будут считать предателем. Попытался объяснить свою логику. Есть присяга народу и Конституции, и есть начальник, который отдает тебе преступный приказ, делая тебя соучастником преступления. Это твой момент истины. Это твой выбор. Наш момент истины был в 1991 году.

Не надо забывать и про Кодекс чести офицера. Против стариков, женщин, детей, инвалидов, беспомощных – сила не применяется. Против невооруженных граждан оружие не применяется и т.д.

Каждый офицер должен знать и соблюдать Кодекс чести. В противном случае он не должен быть офицером.
Господа офицеры МВД, КГБ, МО, МЧС, сегодня ваш момент истины и ваш выбор. Честь имею.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси совершилась революция добра, или революция любви. Пролилась кровь беларуского народа, а значит, пройдена линия невозврата. Лукашенко не удержит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нам говорят о 80 процентах… Не понимаю, над нами смеются или нас просто поимели».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика