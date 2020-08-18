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Минобороны: зарубежным партнерам доведена информация о внутренней и внешней политобстановке

18.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобороны: зарубежным партнерам доведена информация о внутренней и внешней политобстановке

Руководство Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси провело ряд встреч с представителями военно-дипломатического корпуса Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины, аккредитованными при военном ведомстве нашей страны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешней политической обстановке. Представлен анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств. Разъяснены меры Вооруженных Сил Беларуси по реагированию на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке Вооруженных Сил по предназначению, а также напомнили о статусе и содержании деятельности военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Беларуси.

https://www.belta.by/

 
 
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Руководство Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси провело ряд встреч с представителями военно-дипломатического...
 
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