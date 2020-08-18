ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нам говорят о 80 процентах… Не понимаю, над нами смеются или нас просто поимели».

18.08.2020 19:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Коуч «Гомеля» возмущен итогом выборов

Нам говорят о 80 процентах… Не понимаю, над нами смеются или нас просто поимели».
Иван Биончик негодует и восхищается рабочими.

Главный тренер «Гомеля» Иван Биончик рассказал Александру Ивулину про отношение к жестокости ОМОНа, поход на марш солидарности и восхищение рабочими, начавшими забастовку, пишет by.tribuna.com

– Как отнеситесь к событиям, которые переживает Беларусь в последнюю неделю? 

– Каким именно? Все-таки за это время случилось многое.

– Предлагаю начать с жестоких задержаний граждан на улицах и пыток на Окрестина… 

– Это просто недопустимо! Мы давно позиционируем, что главные ценности белорусского народа – толерантность и взаимоуважение. Последние события показывают, что это расходится с делом. Отношение ОМОНа к белорусскому народу попросту нечеловеческое. 

Мы видим, что никто из мирных протестующих не хочет агрессии. Последние акции протеста в Минске и в том же Гомеле показали, как люди уважительно относятся друг к другу. Все спокойно выходили на улицы, самодисциплинировались. Мы не видели никаких угрожающих событий. Никто не допускал никаких противоправных действий, на которые нужно было реагировать милиции или ОМОНу. 

– Но еще неделю назад людей, настроенных так же мирно, разгоняли резиновыми пулями и светошумовыми гранатами… 

– Меня это шокировало. Было досадно до слез. Не мог представить, что в Беларуси когда-нибудь может случиться что-то подобное. Белорусы стреляли в своих же соотечественников. В такое просто не хотелось верить. Это ужас! Мы много вспоминаем о Второй мировой войне. Нам рассказывали о жестокости, которая была там. Но чем нынешняя ситуация отличается от той? Не хотелось бы использовать клише, но, к сожалению, это случилось. Не представляю, как нужно кого-то спровоцировать, чтобы довести правоохранителей до такой агрессии в отношении мужчин, женщин и даже подростков. 

– У вас в ходе мирных протестов пострадал кто-то из друзей или родственников? 

– Наверное, любой белорус столкнулся с этой ситуацией. Наверное, тут дело не в этом. Сейчас в Беларуси происходят страшные вещи, которые просто не позволяют оставаться в стороне. Думаю, нет граждан, которые нейтрально относятся к происходящему. У каждого свое мнение по поводу происходящего. Если возвращаться к вашему вопросу, то у меня задержали родственников. Не знаю деталей, но их задержали на выходе из метро.

– В воскресенье вы участвовали в марше за свободу? 

– Сейчас в стране происходит по-настоящему историческое событие. Мы показываем, что белорусы – не памяркоўныя и не молчаливые. Народ начинает выражать свою точку зрения и проявлять свою твердость. Меня это очень радует. Если честно, до выборов с каждым днем вера в это терялась. В воскресенье я вышел на улицы Гомеля. Почему? Я – белорус и гражданин своей страны. Не понимаю, почему я должен был остаться в стороне и сказать, мол, меня это не касается. 

– Вас удивляет, что многие спортсмены в нынешней ситуации не озвучивают свою позицию по поводу того, что происходит в Беларуси? 

– Не могу ничего сказать на этот счет. Сейчас я не заглядываю на спортивные сайты. Сегодня читаю только другие новостные ленты. 

– Поверьте, говорить соглашаются совсем немногие… 

– Удивляет ли меня это? Конечно, удивляет. Мы видим, какое единение сейчас появляется у белорусского народа. Наверное, месяц назад я не мог себе такого представить. Я искренне счастлив смотреть на такую солидарность белорусского народа. К сожалению, некоторые люди до сих пор не понимают, что белорусский народ стал друг к другу плечом к плечу. 

– Вы поддерживаете рабочих, которые устраивают акции поддержки по всей стране? 

– Я сам из поселка между Дражней и Ангарской. У меня на районе много людей, которые работают и на МАЗ, и на МТЗ, и на подшипниковом заводе. С одной стороны их поступок удивил. С другой – их настойчивость вызывает восхищение. Это здорово! Рабочие – огромные молодцы.

– Действующее правительство должно подать в отставку?

– Я верю, что сейчас белорусы показывают, какая мы нация. Сложно сказать, что будет дальше. У меня достаточно много знакомых, которые говорили о своем выборе. В моем достаточно большом окружении нет людей, которые бы голосовали за «стабильность». А потом нам говорят о 80 процентах… Не понимаю, над нами смеются или нас просто поимели. Я не политик, мне сложно что-то говорить о перспективах и переменах. Но когда нам говорят, что извиняются за избитых людей, а потом через сутки-вторые рассказывают про гражданскую позицию тех, кто машет дубинкой… Мне кажется, после таких поступков нужно давать правовую оценку. Не знаю, как правильно тут выразиться, я же не политолог. Но это не должно сходить с рук безнаказанно. 

– Как вам работается в последнюю неделю? Можете сконцентрироваться на своих обязанностях? 

– Очень сложно переключиться и сконцентрироваться на профессиональной деятельности. Это понятно, ведь на месте избитого или убитого парня мог оказаться любой из нас. Все это сильно беспокоило. 

– Самое главное, белорусский народ победит? 

– Мы уже победили. Мы преодолели страх.

Фото: vk.com/mogilevskiydnepr
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Найден директор волковысского музея - он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика