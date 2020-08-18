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Петр Кузнецов: «Любая смена авторитарного режима – это как спасение из болота»

18.08.2020 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель «Сильных новостей» – о том, почему не будет комментировать список Координационного совета.

– Потому что споры и взаимные обвинения сейчас меньше всего нужны, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Я еще скажу, что неоднократно писал и говорил о том, что самой главной проблемой транзита станет полное отсутствие сколько-нибудь легитимных институтов в нашем государстве.


Например, в Украине всегда такую роль играла Рада. У нас ничего нет. Давайте будем честны, полной легитимности нет даже у Тихановской, потому что, во-первых, ее и регистрировали с нарушениями оба раза, сначала инициативную группу по списку мужа, потом – закрыв глаза на декларацию, и по качеству ее подписей наверняка не все гладко. А также еще и потому, что реального количества отданных за нее голосов мы не знаем и не узнаем, да и в целом «выборы» выборами не являлись.



Так какого качества при таком раскладе может быть тогда Координационный совет? Извините, там есть люди, которые сразу по появлению у нас независимых судов должны под такой суд пойти. По персоналиям не буду, повторюсь: нет смысла в спорах и конфликтах.

Надо лишь понять такую вещь. Любая смена авторитарного режима – это как спасение из болота. Вот ты провалился в трясину по шею, просидел там какое-то время, а потом чудом выбрался. И ты вроде уже на свободе, но грязь и жижа – и на теле, и на одежде, и надо еще долго мыться.

Значит ли это, что из болота не надо спасаться? Конечно, нет. Надо и всеми силами. Просто не надо ждать, что завтра чудом все станет хорошо и Беларусь будет такой же светлой и чистой, как мирный митинг протеста в Минске.

История, примеры других и вот это вот с Координационным советом четко говорят, что будет много разного. Во всех речах Лукашенко за последние дни есть два слова, всего два слова, которые являются правдой: «Сейчас повылазят».

Что ж, оно всегда так было и везде, и тут он Америки не открыл. Пройдем и этот путь. Зря, что ли, из болота изо всех сил рвемся?

Ну а пока ставшее уже традиционным: удачи нам всем.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Основатель «Сильных новостей» – о том, почему не будет комментировать список Координационного совета.
 
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