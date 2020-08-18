Карпенко: не стоит втягивать детей в политические игры взрослых

Источник материала: Вороновская газета





Не стоит втягивать детей в политические игры взрослых, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения учреждений образования Кореличского района Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посещая Кореличский район, Игорь Карпенко в очередной раз убедился, что учреждения образования готовы к учебному году. Все они получили сертификаты готовности. Министр также прокомментировал призывы к забастовкам, которые звучат в интернете. «Первое — прежде чем призывать учителей к забастовке, надо думать, с кем будут находиться ваши дети в период учебного года и чем они будут заняты. Потому как незанятость детей приводит порой к плачевным последствиям. И второе — не надо втягивать детей в какие-то политические игры взрослых. Это чревато и для самих взрослых. Все эти попытки психологического давления на учителей и разные оскорбления в их адрес могут отразиться и на родителях, которые сегодня к этому активно привлекли своих же детей», — сказал Игорь Карпенко.

«Школа должна обучать, воспитывать детей, взаимодействовать с родителями в интересах детей. Минобразования всегда поддерживало и будет поддерживать учителя, который выполняет важную государственную функцию — обеспечивает детство в нашей стране. В свою очередь и педагогам нужно сосредоточиться не на акциях и уличных шествиях, а на подготовке к новому учебному году», — отметил министр.

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