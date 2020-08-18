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Лукашенко назвал «отвязанными нацистами» и «бывшими прикорытниками» членов координационного совета

18.08.2020 19:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Такими, по мнению Александра Лукашенко, являются: единственный нобелевский лауреат Беларуси Светлана Алексиевич, известный художник Владимир Цеслер, драматург Андрей Курейчик и другие известные лица, составляющие цвет белорусской нации.

Наблюдатели уже назвали новое заявление Александра Лукашенко новым нагнетание ненависти и нетерпимости в стране, которое приведет к самым необратимым последствиям.

Фрагмент видео с очередного совещания Александра Лукашенко с членами Совбеза опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры, что «мы вот мирные, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, то вы увидите, что происходит. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как это он называется, - для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много, ни мало, передать им власть. Мы это расцениваем однозначно - это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - заявил Лукашенко и предупредил «тех, кто вошел в этот штаб», что будет «принимать адекватные меры, но исключительно по конституции и закону».

«У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших прикорытников, как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти и откровенно отвязанные нацисты» - отметил Лукашенко.

Следует отметить, что за деяние «захват власти», как оценил создание координационного штаба Александр Лукашенко, предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст.357 Уголовного кодекса Беларуси, это деяние предусматривает наказание вплоть до смертной казни.

Получается, что Александр Лукашенко намерен отправить на эшафот цвет белорусского общества, который имеет огромный авторитет не только внутри страны. Кроме выше названных лиц это: детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко; управляющий Группы компаний ИПМ Павел Данейко; член Администрации парка «Великий Камень» Алесь Дуко, музыкант лидер группы J-MORS Владимир Пугач, глава Группы компаний «А-100» Александр Цеслер и другие очень известные люди.

 
 
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Такими, по мнению Александра Лукашенко, являются: единственный нобелевский лауреат Беларуси Светлана Алексиевич, известный художник Владимир Цеслер, драматург...
 
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