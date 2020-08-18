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Артисты "Хорошек" написали открытое письмо: хотят перемен

18.08.2020 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" написал открытое обращение в связи с последними событиями в стране.



После президентских выборов в республике прокатилась волна протестных уличных акций, которые поддержали на некоторых предприятиях. Силовиками за несколько дней было задержано по всей стране более 7 тысяч человек за участия в несанкционированных митингах, многие получили травмы, два человека погибли.

"Мы не можем молча и безучастно смотреть на события, происходящие в нашей стране", – говорится в открытом обращении артистов "Хорошек".

Там также подчеркивается, что "полная ответственность за все происходящее лежит сугубо на действующей власти". В открытом письме содержится призыв к сотрудникам силовых структур прекратить насилие и встать на сторону народа.

Кроме того, артисты "Хорошек" призвали отпустить задержанных, провести новые выборы, допустить к подсчету голосов международных и независимых наблюдателей.

При этом, по информации ансамбля, директор новый директор "Хорошек" Валерий Курд не поддерживает инициативу коллектива.

Под открытым письмом, которое опубликовано в интернете, стоят подписи около 30 артистов и сотрудников коллектива.
 
 
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Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" написал открытое обращение в связи с последними событиями в стране.
 
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