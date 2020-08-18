







После президентских выборов в республике прокатилась волна протестных уличных акций, которые поддержали на некоторых предприятиях. Силовиками за несколько дней было задержано по всей стране более 7 тысяч человек за участия в несанкционированных митингах, многие получили травмы, два человека погибли.





"Мы не можем молча и безучастно смотреть на события, происходящие в нашей стране", – говорится в открытом обращении артистов "Хорошек".





Там также подчеркивается, что "полная ответственность за все происходящее лежит сугубо на действующей власти". В открытом письме содержится призыв к сотрудникам силовых структур прекратить насилие и встать на сторону народа.





Кроме того, артисты "Хорошек" призвали отпустить задержанных, провести новые выборы, допустить к подсчету голосов международных и независимых наблюдателей.





При этом, по информации ансамбля, директор новый директор "Хорошек" Валерий Курд не поддерживает инициативу коллектива.





Под открытым письмом, которое опубликовано в интернете, стоят подписи около 30 артистов и сотрудников коллектива.



