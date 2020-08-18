«Не успокоимся - будет вторая Украина». Что говорил Тертель работникам «Нафтана» под крики «Уходи!»

Источник материала: Tut.by

С работниками «Нафтана» в Новополоцке 17 августа встретился глава КГК Иван Тертель. На ней «нафтановцы» выдвинули ряд требований республиканским, местным властям, а также руководству завода.





Как и многие чиновники, Иван Тертель начал свою речь с рассказа о том, какую большую помощь государство оказывает предприятию.

— Я хотел бы сказать несколько моментов. Первое — вы знаете, какую помощь государство оказывало заводу? — сказал глава КГК. Он даже не успел договорить, как люди начали скандировать «Уходи».

Далее он рассказал, что происходящее сейчас может привести к краху предприятия. Ну или к значительному уменьшению штата на нем.

— Те меры, которые нам предлагают, приведут к реформированию экономики. Предприятие «Нафтан» не будет или на нем будет 2,5 тысячи человек.

Народ продолжал скандировать «Уходи».

— Посмотрите, где такие предприятия на Украине, их просто нет. Вы прекрасно понимаете, вы слышали программы основных кандидатов — от Бабарико, от Цепкало. Их основное требование — это приватизация, реструктуризация предприятий, - продолжил Иван Тертель. Уточним, что ни Виктор Бабарико, ни Валерий Цепкало не обнародовали свое предвыборные программы, так как не были зарегистрированы кандидатами в президенты.

Его постоянно перебивали криками и не давали практически ничего сказать. Люди требовали передать микрофон начальнику отдела реализации нефтепродуктов Ольге Бритиковой, которая стояла рядом с выступающим и тянула руку, чтобы задать вопрос.

— Хотим ли мы слушать про то, как было, как будет, как в Украине? — спросила она у Тертеля. — То, что вы сейчас говорите, мы, наверное, можем в какой-то части согласиться. Но проблема-то не в этом. Мы сделали свой выбор и у нас его украли. Это то, что у нас болит, это то, что мешает нам дышать. Мы чувствуем себя предателями по отношению к тем женщинам, мужчинам, которые пытались считать честно. Мы чувствуем себя предателями по отношению к тем гражданам Беларуси, которые попали под беспредельный, неадекватный хапун. Что бы вы нам сейчас ни сказали, вы не можете снять проблему — у нас украли наш выбор. Народ Беларуси проголосовал. Мы здесь не для того, чтобы слушать речь. Мы здесь для того, чтобы защищать свои конституционные права. Мы здесь для этого. Все остальные разговоры помогут нам решить вопрос?

Работники предприятия хором закричали «Нет!».

К микрофону снова подошел Иван Тертель. Он сказал, что «Нафтан» находится в очень серьезной экономической ситуации, идет модернизация.

— Наши рынки сейчас сжимаются, продукция, которая выпускается «Нафтаном», очень хорошая, ее много. Мы только на немножко уйдем с рынков, не восстановимся. Это заработная плата. Это ваши семьи, наши семьи. Будет по-другому, будет другой хозяин. Будет 2,5 тысячи человек. Давайте не делать того, о чем потом и мы, и наши дети пожалеют, — попросил глава КГК — Что касается выборов…

Договорить ему не дали. К микрофону подошел другой выступающий, тоже чиновник.

— Все озвученные требования будут переданы в необходимые инстанции. Что касается нашей помощи — юридическая, правовая, обращайтесь. Все, что касается людей, задержанных, есть возможность опротестовать решение. Что касается всего остального, я вас призываю, оставаться на работе. Если вы примите решение, то это должно быть без ущерба для производства. Завод должен работать, — подчеркнул он. — Все это должны понимать.

На встрече также выступила жительница города Новополоцка, которая работает в Полоцке преподавателем.

— Мой муж отработал на «Нафтане» 15 лет. И я знаю, что здесь работают умные и сильные люди. Я здесь потому, что было приглашение и для жителей города прийти и послушать. Я хочу сказать, что вы сегодня очень большая сила города и всего региона. Мы — жители, уже три для пытаемся выйти на разговор с градоначальником, с начальником милиции, они куда-то от нас прячутся. Вчера выходили к исполкому, позавчера, позапозавчера. И это, наверное, понятно. Потому что сегодняшняя власть нелегитимна, она удерживается силовым методом. Я была независимым наблюдателем. Я сама видела, как фальсифицируются результаты выборов. Я видела, как к окончанию голосования 9 числа к избирательным участкам были выставлены автоматчики. Это что такое? Это гестапо в городе? Нас выгнали с площади законом о массовых мероприятиях. Мы своим молчанием добились того, что на площадь вышли каратели, били наших детей. Стреляли в наших детей. Наверное, каждого из вас это коснулось. И сейчас вот эта власть пытается нас заболтать. Поэтому, пожалуйста, «нафтановцы», не дайте себя заболтать. Власть, которая допускает насилие над своим народом, унижение своего народа, она должна уйти и мы должны стоять до конца.

К микрофону снова вышел Иван Тертель.

— Я вам скажу так. Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не успокоимся, будет вторая Украина. Поэтому вам выбирать, — сказал он и удалился со сцены.

Люди закричали ему в сед «Позор!».

— Мы только что услышали, что ситуация у нас в стране тяжелая. С чего вдруг она стала тяжелой? — Задалась вопросом Ольга Бритикова. — Еще неделю назад все цвело и пахло. Так может потому, что она была тяжелой?

Перед тем, как все пошли работать, перед коллегами выступило еще двое заводчан.

— Коллеги! Выборы — это от слова «выбор». И мы сделали свой выбор. Нас пытаются учить как нам жить. Ребята, 26 лет за нас решали, как нам жить. 26 лет нам приходилось мириться с их выбором. Сейчас мы сделали свой. И может быть вам пора с ним мириться? — спросил молодой работник предприятия.

— Меня в 20.10 в воскресенье (в день выборов — прим.ред.) задержали и посадили на 5 суток за то, что я гражданин. До 20.00 я был желанным на участке, я был гражданином, меня встречали, давали бюллетень. Как только наступило 20.10, я стоял за забором и ждал, пока мне скажут результаты. И я стал неугодным нарушителем. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.